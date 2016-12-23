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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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Насалик: Украина готова к любым морозам, в будущем откажемся от импорта газа и угля из зоны АТО
время публикации: 11:22
последнее обновление: 11:53
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Министр энергетики Игорь Насалик утверждает, что украинская энергетическая система полностью готова к зиме

Министр энергетики Игорь Насалик утверждает, что украинская энергетическая система полностью готова к зиме. Об этом он заявил в пятницу, 23 декабря, выступая с трибуны Верховной Рады, пишет Украинская правда.

"На сегодняшний день объединенная энергетическая система работает в полном режиме, мы готовы к любым температурным режимам, полностью обеспечены всеми энергетическими ресурсами, потребители и промышленность могут спать спокойно без каких-либо замечаний", – заверил он.

Также министр поблагодарил Раду за принятие в четверг, 22 декабря, закона 4744, который позволит к 1 января полностью погасить долги перед шахтерами.

"И мы войдем в новый год без бюджетной задолженности по угольной отрасли", – заявил Насалик.

Он также заверил, что Украина и дальше будет уменьшать свою зависимость от внешних энергоносителей.

"Украина активно работает над уменьшением зависимости от импорта газа… В 2020 году за счет дополнительной добычи газа Украина не будет зависеть от импорта газа, а начиная с 2021 года станет его экспортером", - сказал он, цитирует УНИАН.

Как отметил Насалик, Украина сможет полностью диверсифицировать поставку угля антрацитовой группы и отказаться от угля из зоны АТО за 3 года, пишет Укринформ.

"Мы диверсифицировали поставки угля антрацитовой группы не только на государственных компаниях, но и на частных ДТЭК и ТехНова. Стратегически мы планируем уменьшать зависимость от антрацита на 30%. И через 3 года полностью отойдем от угля антрацитовой группы из зоны АТО", - сказал Насалик.

Как сообщалось, в начале сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина, в случае успешной реализации программы наращивания собственной добычи газа, рассчитывает отказаться от импорта топлива к 2020 году.

Добыча природного газа в Украине за 2015 год сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% - до 19,2 млрд кубометров.

Крупнейшая в стране газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування" в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8%, или на 572 млн куб. м, - до 14,528 млрд куб. м с 15,1 млрд куб. м. При этом в госкомпании заявили о начале реализации программы "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 млрд куб. м газа в 2020 году

Верховная Рада 22 декабря во втором чтении приняла законопроект о выделении дополнительно 1 млрд грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям.

По словам и.о. председателя комитета Рады по ТЭК Александра Домбровского, в текущем году государство уже выделило 650-670 млн грн дотаций шахтам.

Ранее глава национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев также отмечал, что запасов топлива достаточно даже при условии наступления сильных морозов и пиковых нагрузок на энергосистему страны. Коболев также отмечал, что не критичной для Украины была и остается перспектива закупки российского газа. Страна, по словам Коболева, вполне обходится объемами газа, закупаемыми в Европе.

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