Официальный курс валют и банковских металлов на 23 декабря

Официальный курс валют на 23 декабря, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подешевели.

Нацбанк Украины установил на 23 декабря 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2628.6013 грн за 100 долларов, 2745.3112 грн за 100 евро, 4.3188 грн за 10 российских рублей.

С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.

Наличный курс валют на 23 декабря, по данным Finance.ua.

Покупка: 26.63 грн за 1 доллар, 27.69 грн за 1 евро, 4.0 грн за 10 российских рублей.

Продажа: 27.15 грн за 1 доллар, 28.52 грн за 1 евро, 4.4 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс банковских металлов на 23 декабря, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подешевели.

Нацбанк Украины установил на 23 декабря такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 297386.81 грн, серебро – 4145.30 грн, платина – 239728.44 грн, палладий – 173224.83 грн.

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