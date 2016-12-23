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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 23 декабря 2016 г.
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Нацбанк может ввести купюру в 1000 грн
время публикации: 13:03
последнее обновление: 13:14
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Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен

Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривен.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривен.

Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Ранее сообщилось, что в обращении появится обновленная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года. Кроме того, обновлённая 100-гривневая купюра поборется на Международном конкурсе за статус лучшей.

Также в банкнотную бумагу, из которой изготавливают украинские гривны, начали добавлять волокна льна.

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Пятница, 23 декабря 2016 г.  

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