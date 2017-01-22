"Львовхолод" получил многомиллионный кредит от ЕБРР в национальной валюте

Европейский банк реконструкции и развития предоставил первый кредит в украинской валюте. Его пользователем стала торгово-производственная компания "Львовхолод", представленная в Западной Украине сетью из 110 продуктовых магазинов самообслуживания.

Об этом сообщает Укринформ.

"Это наш первый опыт финансирования в украинской валюте. И знаково, что он практикуется именно в Львове, с которым мы уже имеем чрезвычайно интересные проекты, такие как строительство Бескидского тоннеля, ветровой электростанции в Самборе и других. Эти инвестиции – результат системной работы областной власти, а также таких предпринимателей, как президент "Львовхолода" Богдан Козак, который, заботясь о собственном бизнесе, тем самым заботится и о будущем региона", - отметил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

По его словам, определяющим критерием для предоставления инвестиции стала перспектива создания "Львовхолодом" более тысячи новых рабочих мест, а также реализация энергоэффективных технологий и развитие логистического центра.

Кредитное соглашение, заключенное между ЕБРР и "Львовхолодом", предусматривает предоставление 135 млн грн кредита сроком на 6 лет. Эта сумма пойдет на создание еще 42 магазинов.

Как отметил на церемонии подписания кредитного соглашения председатель ЛОГА Олег Синютка, поддержка стратегических проектов на Львовщине со стороны ЕБРР - это сигнал для других инвесторов о том, что в этом регионе - благоприятный инвестиционный климат. Поэтому на очереди – новые финансовые вливания и новые проекты, в частности, использование биогаза как источника альтернативной энергетики, развитие сети оптико-волоконной связи, направленные на доступ к современному электронному сервису жителей самых отдаленных районов. В целом ЕБРР поддерживает на Львовщине более 100 компаний. И это не только инвестиции, но и эффективная консультационная помощь.

Как сообщалось ранее, ЕБРР поддержал решение украинского правительства национализировать ПриватБанк, и может получить долю в ПриватБанке.

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