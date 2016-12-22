Нардепы одобрили законопроект о снижении вдвое "зелёного" тарифа для крупных солнечных электростанций

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение в 2 раза коэффициента "зеленого" тарифа для электроэнергии, произведенной солнечными электростанциями мощностью более 10 МВт, которые были построены до июля 2015 года.

За принятие проекта закона №5129 "О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике" (относительно коэффициентов "зеленого" тарифа для электроэнергии, произведенной с использованием альтернативных источников энергии) в первом чтении проголосовали 232 народных депутата при необходимых 226.

"Если мы поддерживаем этот законопроект, то в "зеленых" тарифах ничего не изменится в следующем году. Если мы этот законопроект не поддерживаем, то с 1 января 2017 года вдвое вырастет тариф для предприятий солнечной энергетики, которые в свое время построил Клюев", - сказала, представляя соответствующий законопроект, народный депутат Украины Татьяна Черновол.

Она отметила, что сейчас для данных станций тариф составляет 23 евроцента за кВт-ч, а в случае непринятия данного законопроекта вырастет до 46 евроцентов за кВт-ч.

"Сейчас тариф, который вдвое превышает соответствующий средний тариф на станции в Европе, а если мы не проголосуем, то будет превышать в 5 раз. Поэтому речь идет о больших потерях, около 2 млрд грн дополнительных средств, для энергорынка", - сказала она.

"Мы сейчас поднимаем вопрос "зеленого" тарифа для электростанций, которые построил Клюев, не потому что это Клюев, а потому что в свое время для этих электростанций был создан коррупционный тариф", - добавила она.

Согласно документу, в случае принятия данного законопроекта, коэффициент зеленого тарифа для СЭС мощностью более 10 МВт, введенных в эксплуатацию до 31 марта 2013 года, составит 4,8 (сейчас 8,64), с 1 апреля 2013 года до конца 2014 года - 3,5 (6,3), с 1 января 2015 года и до 30 июня 2015-го - 3,15 (5,67).

Как сообщалось, тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями, по состоянию на 10 декабря составляет в среднем около 8 грн за 1 кВт/ч.

Солнечные электростанции за 2011-2013 годы увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 19 раз - до 562,8 млн кВт/ч с 30,1 млн кВт/ч. Такой резкий рывок в развитии данного вида генерации СМИ связывают с деятельностью компании Activ Solar, подконтрольной одному из ближайших соратников экс-президента Виктора Януковича - Андрею Клюеву.

Компания Activ Solar - международная группа компаний со штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и производстве солнечных технологий. Основные направления деятельности: производство кремниевых продуктов и развитие фотоэлектрических солнечных парков. Дочерним предприятием Activ Solar является "Завод полупроводников" (Запорожье).

Причем, пользуясь искусственно завышенным по протекции Виктора Януковича "зеленым тарифом", компания получала огромные сверхприбыли. При этом деньги в развитие своего бизнеса Клюевы использовали не собственные, а бюджетные: так в 2011 году солнечная энергетика стоила бюджету больше, чем все традиционные облэнерго.

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