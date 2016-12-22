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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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В Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту – Рева
время публикации: 13:13
последнее обновление: 13:13
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В Україні до 2025 року лише 8% чоловіків і 10% жінок отримуватимуть пенсії за віком

В Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.

Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом сказал министр Андрей Рева в ходе встречи с представителями Всемирного банка.

"Наша идея в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию. Каждый будущий пенсионер определит его сам, в зависимости от того, как платил взносы", - цитирует министра пресс-служба.

При этом Рева уточнил, что сейчас в Украине из 26 млн трудоспособных граждан взносы платят только 10 млн человек. В этой связи, подчеркнул министр, важно восстановить стимулы уплаты взносов, поскольку именно это является элементом наличия страхового стажа.

"Должен выполняться контракт поколений. Я работаю - плачу взносы, мои дети работают - платят взносы. Нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а те, кто сегодня работают, выполняют его (контракт - ред) лишь на 40%", - отметил министр.

Он обратил внимание, что наряду с необходимостью восстановления уплаты взносов в полном объеме необходимо также переходить к разработке и внедрению пенсионной реформы, поскольку в нынешнем виде она неэффективна и Пенсионный фонд "вскоре рухнет". "И тогда чиновников спросят: почему вы, понимая последствия, ничего не сделали?" - задался вопросом министр. Он подчеркнул, что необходимость уплаты взносов должна стать ключевым акцентом реформы и разъяснительной работы относительно пенсионной реформы.

Вместе с тем, собственно реформа, по словам Ревы, будет разработана при непосредственном участии широкого круга специалистов, в том числе представителей Всемирного банка. Первые ключевые позиции реформы будут представлены уже через два месяца.

Как сообщалось, в 2017 году дефицит Пенсионного фонда Украины составит свыше 150 млрд грн, что является весьма значительным показателем. Ключевые кредиторы Украины отмечают, что такой дефицит - одна из наиболее тяжелых нагрузок на бюджет, которая должна быть снижена. Один из способов снижения дефицита ПФ - проведение пенсионной реформы. Правительство в рамках работы с основным кредитором - Международным валютным фондом анонсировало пенсионную реформу в 2014 году, однако экономическая и политическая ситуация в стране не позволяла этого сделать. Вместе с тем, начало реформы уже в 2017 году является одним из условий сотрудничестве Украины с МВФ.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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