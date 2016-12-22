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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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За национализацию ПриватБанка каждый украинец заплатит по 3 тысячи, - НБУ
время публикации: 13:41
последнее обновление: 13:49
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От национализации ПриватБанка больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга
"К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 миллиардов гривен на капитализацию за счет увеличения своего госдолга", - сказал Чурий
Банкротство ПАО КБ "Приватбанк" без дальнейшей покупки его Министерством финансов принесло бы катастрофические потери, сообщил Олег Чурий

От национализации ПриватБанка больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга. Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

К концу дня в ПриватБанке будут сняты все ограничения, - Шлапак

"К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 миллиардов гривен на капитализацию за счет увеличения своего госдолга", - сказал Чурий.

По его словам, подсчеты экономистов показали, что сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тысячи гривен.

"Каждому национализация стоит 3 тысячи", - добавил заместитель главы НБУ.

Банкротство ПАО КБ "Приватбанк" без дальнейшей покупки его Министерством финансов принесло бы катастрофические потери, сообщил Олег Чурий.

"Это были бы катастрофические потери для населения, бизнеса и государства тоже. Возмещение из Фонда гарантирования вкладов по этому банку составляли бы 95 млрд грн. Это ненамного меньше, чем капитализация. (116 млрд грн - ред.)", - рассказал о последствиях альтернативного национализации варианта для ПриватБанка Чурий.

По его словам, потери бизнеса составили бы 85 млрд гривен.

"Это было бы катастрофой и не ограничилось бы одним банком", - заверил он, добавив, что мог сработать "принцип домино", когда вслед за падением Приватбанка обанкротились бы и другие финучреждения.

Как сообщалось, правительство по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.

После этого банк на сутки приостановил проведение операций юрлиц, а утром 20 декабря возобновил их лишь частично, ограничив доступ к средствам, имевшимся на счетах до 19 декабря.

ПриватБанк во второй половине дня возобновил платежи корпоративных клиентов, а с 21 декабря – восстановил лимиты по овердрафтам.

В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: ПриватБанк отнесен к категории неплатежеспособных. По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.

Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.

К концу дня в ПриватБанке будут сняты все ограничения, - Шлапак

Решением правления ОАО КБ "ПриватБанк" все ограничения, которые вводились временной администрацией сняты и 22 декабря до конца дня клиенты получат доступ к полному набору услуг банка. Об этом заявил новый председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак, пишет Экономическая правда.

"Хотел бы отметить для клиентов банка, в течение трех последних дней, которые работала временная администрация, были наложены ограничения на деятельность банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты и сегодня до конца дня клиенты получат полный набор услуг, который ранее предоставлялся "ПриватБанком", - отметил Шлапак.

По его словам будут разблокированы корреспондентские счета, восстановленны начисления процентов, система SWIFT будет работать в надлежащем режиме, начнет выдаваться кредитный драфт, и заработают другие услуги, на которые были наложены ограничения.

"Заканчивается время ограничены и работы временного администратора, правления приступило к выполнению своих обязанностей и завтра мы будем говорить о будущем, а оно, при такой поддержке государством будет чрезвычайно интересным", - добавил он.

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