За национализацию ПриватБанка каждый украинец заплатит по 3 тысячи, - НБУ

От национализации ПриватБанка больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга. Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

К концу дня в ПриватБанке будут сняты все ограничения, - Шлапак



"К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 миллиардов гривен на капитализацию за счет увеличения своего госдолга", - сказал Чурий.

По его словам, подсчеты экономистов показали, что сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тысячи гривен.

"Каждому национализация стоит 3 тысячи", - добавил заместитель главы НБУ.

Банкротство ПАО КБ "Приватбанк" без дальнейшей покупки его Министерством финансов принесло бы катастрофические потери, сообщил Олег Чурий.

"Это были бы катастрофические потери для населения, бизнеса и государства тоже. Возмещение из Фонда гарантирования вкладов по этому банку составляли бы 95 млрд грн. Это ненамного меньше, чем капитализация. (116 млрд грн - ред.)", - рассказал о последствиях альтернативного национализации варианта для ПриватБанка Чурий.

По его словам, потери бизнеса составили бы 85 млрд гривен.

"Это было бы катастрофой и не ограничилось бы одним банком", - заверил он, добавив, что мог сработать "принцип домино", когда вслед за падением Приватбанка обанкротились бы и другие финучреждения.

Как сообщалось, правительство по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.

После этого банк на сутки приостановил проведение операций юрлиц, а утром 20 декабря возобновил их лишь частично, ограничив доступ к средствам, имевшимся на счетах до 19 декабря.

ПриватБанк во второй половине дня возобновил платежи корпоративных клиентов, а с 21 декабря – восстановил лимиты по овердрафтам.

В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: ПриватБанк отнесен к категории неплатежеспособных. По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.

Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.

К концу дня в ПриватБанке будут сняты все ограничения, - Шлапак



Решением правления ОАО КБ "ПриватБанк" все ограничения, которые вводились временной администрацией сняты и 22 декабря до конца дня клиенты получат доступ к полному набору услуг банка. Об этом заявил новый председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак, пишет Экономическая правда.

"Хотел бы отметить для клиентов банка, в течение трех последних дней, которые работала временная администрация, были наложены ограничения на деятельность банка. Однако сегодня решением правления все эти ограничения сняты и сегодня до конца дня клиенты получат полный набор услуг, который ранее предоставлялся "ПриватБанком", - отметил Шлапак.

По его словам будут разблокированы корреспондентские счета, восстановленны начисления процентов, система SWIFT будет работать в надлежащем режиме, начнет выдаваться кредитный драфт, и заработают другие услуги, на которые были наложены ограничения.

"Заканчивается время ограничены и работы временного администратора, правления приступило к выполнению своих обязанностей и завтра мы будем говорить о будущем, а оно, при такой поддержке государством будет чрезвычайно интересным", - добавил он.

Cсылки по теме: