Украина намерена за 3 года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО – Насалик

Министерство энергетики и угольной промышленности поставило задачи ежегодно на 30% сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, который до последнего времени почти полностью поставлялся из зоны АТО в объемах более 9 млн тонн в год, заявил министр Игорь Насалик.

"И через три года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО", – сказал он на пресс-конференции в Киеве четверг 22 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

Министр сообщил, что 1 марта будет переведен на уголь газовой группы 2-й блок входящей в госкомпанию "Центрэнерго" Змиевской ТЭС, а через три месяца – 5-й блок этой станции.

По его словам, это позволит сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год.

Насалик также поблагодарил энергокомпании ДТЭК и "ТехНова", которые начали покупать уголь и у других поставщиков, а не только в зоне АТО.

Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион заявил о том, что Украина закупает с оккупированных территорий Донбасса до 9 млн тонн угля в год.

Напомним, в 2014 году в результате военного конфликта 88 угольных шахт оказались на не контролируемой Украиной территории Донбасса. Поэтому отечественные ТЭС впервые за годы независимости столкнулись с дефицитом угля, а население попало под угрозу веерных отключений электроэнергии. Чтобы этого не допустить, правительство еще летом 2014 решило закупать уголь в Южной Африке. И в августе 2014 года государственное предприятие "Укринтерэнерго" заключило соглашение с британской Steel Mont Trading на поставку 250 тыс тонн южноафриканского угля. Впоследствии Генпрокуратура обвинила руководство госкомпании в том, что плохой по качеству уголь покупается по завышенным (на 10-15 долларов за тонну) ценам и не горит на украинских станциях.

В тот период также сообщалось, что покупка угля у южноафриканцев или россиян - не единственный путь решения проблемы обеспечения украинских ТЭС антрацитом, поскольку антрацит можно ввозить и с оккупированных территорий Донбасса. Приверженц такого способа снабжения углем отмечали, что в случае успешных переговоров с оккупантами этот уголь обходился бы Украине значительно дешевле, чем российский или африканский.

Однако украинское правительство изначально стояло на позиции, что покупать уголь у сепаратистов - плохая идея, украинские чиновники в течение последнего года сделали много заявлений о недопустимости сотрудничества с сепаратистами. Однако перед началом отопительного сезона 2015-2016 в правительстве начали признавать, что без поставок из оккупированного Донбасса не обойтись.

Ранее, в мае 2015 года Кабинет министров вывел неподконтрольные территории на востоке страны из общего энергетического рынка Украины, обязав энергоснабжающие компании "ДТЭК Донецоблэнерго" и "Луганское энергетическое объединение" закупать электроэнергию у местных компаний и вести ее отдельный учет. Подчеркивалось, что это постановление вступает в силу с 7 мая 2015 года и действует до полного восстановления конституционного строя Украины на неконтролируемой территории.

Позже, через три месяца, Кабинет министров согласовал схему вывоза угля из зоны АТО через территорию России. Тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин отмечал, что согласованная схема вывоза через территорию РФ предусматривает поставку угля не на Луганскую ТЭС, как это практиковалось ранее, а на ТЭС, которые работают в Объединенной энергосистеме Украины.

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