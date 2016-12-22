Nokia и Apple возобновили патентные войны, подав встречные иски

Apple Inc. и Nokia Corp. на этой неделе подали встречные иски в США и Германии о нарушении патентов на технологии, используемые в смартфонах iPhone и других продуктах Apple, пишет The Wall Street Journal.

В 2011 году Apple урегулировала затянувшееся на два года патентное разбирательство с Nokia, согласившись выплачивать роялти за использование некоторых патентов финской компании в iPhone. По данным издания, Nokia получила порядка 720 млн долл.

В исковом заявлении, направленном в калифорнийский суд во вторник, Apple утверждает, что Nokia исключила часть патентов из соглашения 2011 года и передала их сторонним компаниям "в целях вымогательства избыточных роялти" у Apple. Она попросила суд взыскать с Nokia убытки и подтвердить нарушение договора со стороны Nokia.

В среду Nokia направила исковые заявления в суды ФРГ (Дюссельдорф, Мангейм и Мюнхен) и США (окружной суд штата Техас), в которых утверждается, что продукция Apple нарушает 32 патента Nokia - от дисплеев и антенн до кодирования видео.

Глава патентного бизнеса Nokia Илькка Рахнасто написал, что компания несколько лет пыталась согласовать с Apple возможности законного использования этих 32 патентов, прежде чем обратиться в суд.

Представитель Apple заявил WSJ, что компания всегда была готова платить справедливую цену за патенты на технологии, используемые в ее продуктах. "К сожалению, Nokia отказалась выдавать лицензии на свои патенты на справедливой основе, а теперь она использует тактику патентного тролля, чтобы вымогать деньги у Apple", - добавил он.

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