Минфин приобрёл 100% акций ПриватБанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины. Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национального депозитария, Укргазбанка, Укрэксимбанка", - отмечается в пресс-релизе.

СМИ стало известно, кому на самом деле принадлежит "Приват24"



Все необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов: сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

"Поскольку капитал ПриватБанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.

После этого банк на сутки приостановил проведение операций юрлиц, а утром 20 декабря возобновил их лишь частично, ограничив доступ к средствам, имевшихся на счетах до 19 декабря.

ПриватБанк во второй половине дня возобновил платежи корпоративных клиентов, а с 21 декабря – восстановил лимиты по овердрафтам.

СМИ стало известно, кому на самом деле принадлежит "Приват24"



Система "Приват24" работает на базе облачной операционной системы Corezoid, которая в свою очередь принадлежит не самому "Привату", а американской компании Middleware. Об этом сообщил основатель и генеральный директор Corezoid, заместитель председателя правления ПриватБанка, руководитель Центра электронного бизнеса Александр Витязь, пишет портал Ain.ua.

"Компания Middleware не принадлежит ПриватБанку, так же, как Amazon, Google и другие IT-компании. У ПриватБанка есть аккаунт в Сorezoid, и все процессы внутри этого аккаунта являются собственностью банка", - сказал он.

Corezoid – независимый американский хостинг компании, который продолжает работу и продвигает свой продукт на глобальном рынке. По словам Витязя, сейчас в Corezoid действует старый контракт "с очень оптовыми ценами для "Привата".

"Экономической необходимости его перезаключать нет, но надо понимать, что если счета за хостинг вовремя не будут оплачены – то все выключится автоматически", - отметил он.

Как ранее сообщало агентство, ПриватБанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка. ПриватБанк работает в обычном режиме, платежи проводятся без ограничений", - заявил председателя правления банка Александр Шлапак.

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