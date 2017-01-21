АТО – не причина не платить пенсии, считает Лутковская

Проведение АТО на Донбассе не является основанием для приостановки выплаты пенсии местным жителям. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает "112 Украина".

"Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет", – сказала Лутковская.

По ее словам, украинское государство обязано платить пенсии, а если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть оккупированные территории.

"Я не верю и с большим сарказмом отношусь к идее, что пенсионер, который получает 1,8-1,2 тыс. гривен, будет финансировать терроризм. Как и одинокая мать, которая осталась с ребенком на руках, она тоже те деньги, которые ей положены в качестве выплат, не отдаст их террористам для поддержания их", – отметила Лутковская.

Омбудсмена больше волнуют закупки угля с неподконтрольной территории: "Это действительно очень серьезный вопрос. А, простите, кто закупает уголь, и кто является "финансистом"?

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