Билоус: стоимость госсобственности Украины, подлежащей приватизации, завышают

Стоимость государственной собственности Украины, подлежащей приватизации, сильно завышается, а уровень ее привлекательности для инвесторов сильно переоценивается. Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус в интервью DT.UA.

По его словам, данные обстоятельства сильно тормозят процесс приватизации.

"Мы слишком переоцениваем стоимость госсобственности и уровень ее привлекательности. У нас более 90% госактивов введено в эксплуатацию 50-150 лет назад, их отдельные части украдено или незаконно продано, а если говорить про госпредприятия - большинство имеет немалые долги. Все это сказывается по их привлекательности", - заявил чиновник.

По его словам, сегодня многие объекты, подлежащие приватизации, приходится выставлять на продажу по 8-10 раз, снижая их цену.

"Вот несколько примеров: в 2016 году мы продавали 40 предприятий на аукционах, некоторые из них выставляли на продажу по 3-4 раза, по некоторым снижали цену в 2-3 раза, а смогли продать всего 11, и только по двум из них цена в ходе торгов выросла. Мы также пытались продать более 280 объектов малой приватизации, но удалось реализовать на аукционах только 21 объект (еще около сотни пошли или на "голландских" аукционах, или выкуплены по одной заявке). И это при том, что многие объекты мы выставляли на продажу по 8-10 раз", - отметил Билоус.

Глава ФГИ отметил, что независимые оценщики, без которых ФГИ не может выставлять цену, называют слишком высокие цены для объектов фонда, подлежащих продаже.

"Их оценки практически всегда очень завышены, привязаны к курсу доллара, аналогам каких-то продаж или, еще хуже, к объявлениям о продаже похожего объекта на рынке. Но мы знаем, что одно дело - цена в объявлении о продаже и вовсе другое - цена сделки. Ее вам, как правило, никто не скажет", - заключил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал западные компании участвовать в приватизации в Украине.

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