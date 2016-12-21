Гонтарева назвала сроки стабилизации ПриватБанка

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что процесс стабилизации национализированного ПриватБанка может занять от года до трех лет. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина", пишет ZN.UA.

"Думаю, "ПриватБанк" будет иметь стоимость, и его можно будет продать... По моим подсчетам, это займет не меньше года, но не более трех лет", – заявила Гонтарева.

Приватбанку списали долги по еврооблигациям, - СМИ



Глава НБУ также сообщила, что в состав наблюдательного совета "ПриватБанка" войдут зарубежные менеджеры.

"Банк как бизнес не перестал существовать, мы не отправили его на ликвидацию, а гарантировали населению все его депозиты. Сейчас капитал банка будет сформирован государственными бумагами, придет сильная новая команда менеджмента и наблюдательный совет с зарубежными специалистами, которые помогут с трансформациями этого банка", – заверила Гонтарева.

Накануне, министр финансов Александр Данилюк пообещал до конца дня представить состав правления и наблюдательный совет национализированного ПриватБанка.

Государственный ПриватБанк (Днепр) в среду осуществляет все операции со счетами юридических лиц и субъектами хозяйствования, а также обслуживает физических лиц в обычном режиме, без ограничений, сообщается в пресс-релизе финучреждения. Как отмечается в сообщении, банкоматная сеть ПриватБанка загружена наличностью, а сбои в работе банкоматов по техническим причинам не превышают 7%.

Согласно информации банка, 20 декабря было обработано 775 тыс. платежей юрлиц, предпринимателей и субъектов хозяйствования. СЭП НБУ работала до 22:00.

В свою очередь, Государственная фискальная служба (ГФС) уведомила налогоплательщиков, что не будет взымать штрафы из-за возможных нарушений сроков уплаты налогов в период 19-20 декабря 2016 года.

Как сообщалось, правительство по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.

После этого банк на сутки приостановил проведение операций юрлиц, а утром 20 декабря возобновил их лишь частично, ограничив доступ к средствам, имевшимся на счетах до 19 декабря.

ПриватБанк во второй половине дня возобновил платежи корпоративных клиентов, а с 21 декабря – восстановил лимиты по овердрафтам.

Приватбанку списали долги по еврооблигациям, - СМИ



В ходе национализации Приватбанка долги учреждения перед держателями еврооблигаций были конвертированы в капитал банка. Об этом FinClub сообщил источник в ФГВФЛ.

Объем эмиссии двух выпусков еврооблигаций составлял 335 млн долл., пишет издание. После конвертации долга в капитал и его уменьшения после формирования резервов, 100% акций Приватбанка были проданы Министерству финансов за 1 грн.

Таким образом, задолженность перед держателями еврооблигаций была обнулена. Аналогичное "списание" планировалось по субдолгу на 220 млн долл.

Как сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, новый устав ПриватБанка, согласно которому Минфин является 100-процентным акционером банка, уже отправлена на регистрацию в Днепр.

"Мы дали предложение Минфину докапитализировать ПриватБанк на 116 млрд грн, потому что 32 млрд грн мы предложили, согласно ст. 41.1 закона "О системе гарантирования вкладов физлиц", как необремененные обязательства Приватбанка, направить для операции bail-in (конвертация средств связанных с акционерами лиц в капитал банка. – FinClub)", – заявила в понедельник, 19 декабря, глава НБУ Валерия Гонтарева.

Министр финансов Александр Данилюк анонсировал, что обязательной конвертации в капитал подлежат еврооблигации.

"Они рассматриваются Нацбанком как связанные и будут подлежать bail-in", – сказал министр финансов.

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