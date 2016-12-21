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Шлапак: "ПриватБанк" уже стабилизирован, платежи - без ограничений
время публикации: 21 декабря 2016 г., 22:06
последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 22:21
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"ПриватБанк" работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений. Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак
"ПриватБанк" работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений. Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак
"ПриватБанк" работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений. Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак

"ПриватБанк" работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.

Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак в обращении к клиентам и работникам банка, размещенном на страничке финучреждения в Facebook.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка", - подчеркнул он.

По словам Шлапака, государство с самого начала процесса национализации активно поддержало банк.

"У нас есть возможность оперативно пополнять наличные в банкоматной сети и кассах банка по всей Украине. Вчера Верховная Рада приняла закон о дополнительных гарантиях вкладчикам "ПриватБанка". И уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о том, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны владельцев и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится", - подчеркнул председатель правления банка.

Он сообщил, что электронный банк "Приват24", другие банковские сервисы работают стабильно и останутся доступными клиентам.

"Мы не будем снижать лимиты кредитования корпоративных клиентов, а наоборот, увеличим возможности финансирования их за счет дальнейшего развития программы поддержки предпринимательства КУБ", - пообещал Шлапак.

Как сообщалось, правительство по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.

После этого банк на сутки приостановил проведение операций юрлиц, а утром 20 декабря возобновил их лишь частично, ограничив доступ к средствам, имевшимся на счетах до 19 декабря.

ПриватБанк во второй половине дня возобновил платежи корпоративных клиентов, а с 21 декабря – восстановил лимиты по овердрафтам.

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