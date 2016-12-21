Шлапак: "ПриватБанк" уже стабилизирован, платежи - без ограничений

"ПриватБанк" работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.
Об этом заявил председатель правления банка Александр Шлапак в обращении к клиентам и работникам банка, размещенном на страничке финучреждения в Facebook.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка", - подчеркнул он.
По словам Шлапака, государство с самого начала процесса национализации активно поддержало банк.
"У нас есть возможность оперативно пополнять наличные в банкоматной сети и кассах банка по всей Украине. Вчера Верховная Рада приняла закон о дополнительных гарантиях вкладчикам "ПриватБанка". И уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о том, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны владельцев и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится", - подчеркнул председатель правления банка.
Он сообщил, что электронный банк "Приват24", другие банковские сервисы работают стабильно и останутся доступными клиентам.
"Мы не будем снижать лимиты кредитования корпоративных клиентов, а наоборот, увеличим возможности финансирования их за счет дальнейшего развития программы поддержки предпринимательства КУБ", - пообещал Шлапак.
Как сообщалось, правительство по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря приняло решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.
После этого банк на сутки приостановил проведение операций юрлиц, а утром 20 декабря возобновил их лишь частично, ограничив доступ к средствам, имевшимся на счетах до 19 декабря.
ПриватБанк во второй половине дня возобновил платежи корпоративных клиентов, а с 21 декабря – восстановил лимиты по овердрафтам.
|
Cсылки по теме:
ПриватБанк возобновил обслуживание ФЛПов и юридических лиц
// NEWSru.ua // Экономика // 20 декабря 2016 г.
Клиенты национализированного "ПриватБанка" 19 декабря сняли со счетов 2 миллиарда наличными
// NEWSru.ua // Экономика // 20 декабря 2016 г.
В Минфине обещают, что "Приват24" и дальше будет работать. Ощадбанк и ПриватБанк могут объединить
// NEWSru.ua // Экономика // 20 декабря 2016 г.
Лагард о национализации ПриватБанка: это важный шаг для финансовой стабильности
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.
Березюк назвал ситуацию с ПриватБанком ограблением тысячелетия, а Ляшко обещает открыть в нём счёт
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.
Порошенко: мы гарантируем клиентам ПриватБанка сохраннорсть вкладов. ЕБРР поддерживает национализацию банка
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.
НБУ и Минфин обещают клиентам ПриватБанка свободный доступ к деньгам
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.
"Приватбанк" переходит в собственность государства
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.