Правительство обеспечит экономический рост в 2017 году, обещает Гройсман

Правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, обеспечит рост экономики и благосостояния граждан, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Наша задача была - остановить кризис, определить приоритеты на 2017 год и с оптимизмом смотреть в будущее", - сказал Гройсман, передает УНИАН.
Гройсман: консолидация акциза на топливо позволит увеличить доходы местных бюджетов на 2 миллиарда
Кабмин выделит в 2017 году более 35 млрд грн на содержание дорог, заявил Гройсман
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Он также сообщил, что после принятия бюджета правительство начнет разработку стратегического плана развития Украины на 2017-2020 годы.
Кроме того, Гройсман подчеркнул, что приоритеты бюджета были и остаются прежними - поддержка армии, масштабное строительство дорог (на эти цели выделяется порядка 35 млрд грн), реформирование системы здравоохранения и образования с обязательным повышением зарплат учителям и врачам.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%. Представляя документ, министр финансов Украины Александр Данилюк отмечал, что в бюджет заложены тенденции развития экономики на ближайшие три года.
Заместитель главы бюджетного комитета Верховной Рады Сергей Мельник подчеркивал, что проголосованная редакция законопроекта уже учитывает принятые ранее Верховной Радой нормы о государственных субвенциях и налоговых изменениях.
Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн.
Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.
Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%, курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.
Гройсман: консолидация акциза на топливо позволит увеличить доходы местных бюджетов на 2 миллиарда
Объединение ставки акциза с розничных продаж нефтепродуктов с его базовой ставкой позволит увеличить доходы местных бюджетов более чем на 2 млрд грн в год.
Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Мы ожидаем, что вследствие изменения системы администрирования акциз для местных бюджетов по всей Украине вырастет более чем на 2 млрд грн… Консолидация и формульное перераспределение (акциза на топливо) обеспечит увеличение доходов местных бюджетов", - сказал премьер-министр.
По словам Гройсмана, заявления о том, что в результате такой консолидации акциза могут сократиться поступления в местные бюджеты, не соответствуют действительности.
"Было много спекуляций, что правительство как бы хочет забрать акциз с нефтепродуктов (его поступления в местные бюджеты). Полная чушь! Мы ничего ни у кого не забираем", - отметил Гройсман.
Напомним, розничный акциз на нефтепродукты был внедрен по рекомендации Министерства финансов в начале 2015 года. В 2016 году его ставка составляла 0,042 евро с 1 литра бензина, дизтоплива или автогаза.
20 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5132, согласно которого с 1 января 2017 года упраздняется акциз с розничных продаж нефтепродуктов, а также увеличивается базовая ставка акциза для импортеров и производителей топлива, например, для бензина – на 13,7%, до 213,5 евро за тонну. Для дизельного топлива предусмотрена ставка акциза с 1 января по 31 марта 2017 года на уровне 125 евро/тонна, а с 1 апреля 2017 года – 139,5 евро/тонна. Сжиженный газ (автогаз) получит с начала следующего года ставку акциза на уровне 52 евро/тонна.
Комментируя эти нововведения, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея", изучающего рынки энергоносителей, Геннадий Рябцев отмечал, что, согласно Налоговому кодексу, розничный акциз направлялся только в местные бюджеты, и в случае его отмены должен быть предложен механизм, по которому общие поступления от администрирования базовой ставки акциза, которые поступают в госбюджет, должны частично перераспределяться на местный уровень.
Кабмин выделит в 2017 году более 35 млрд грн на содержание дорог, заявил Гройсман
Правительство в рамках выполнения государственного бюджета на 2017 год, принятого Верховной Радой в ночь на 21 декабря, выделит на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны финансирование в объеме более 35 млрд грн.
Об этом сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"На дороги, как мы и обещали, мы закладываем больше 35 млрд грн. Это масштабное строительство. Нужно определить стратегию развития дорог, мы должны строить дороги, которые будут подчеркивать наши логистические возможности", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, что 17 ноября Верховная Рада создала Государственный дорожный фонд. За счет Дорожного фонда правительство планирует увеличить объем средств, выделяемых на ремонт дорог с 2017 года. В данный момент основными источниками финансирования являются несколько видов акцизных сборов и пошлин.
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