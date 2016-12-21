Рада приняла бюджет на 2017 год с дефицитом 3% ВВП

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон №5000 "О государственном бюджете на 2017 год". За соответствующее решение проголосовало 274 народных депутата. В частности, проект бюджета поддержали: "Блок Петра Порошенко" – 122 депутата, "НФ" – 74, Радикальная партия – 18, группа "Партия "Видродження" – 24, група "Воля народа" – 13, "Самопомич" – 5, внефракционные – 18. "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" голосовали против, передает "Украинская правда".

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Представляя законопроект, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Кабмин подготовил реалистичный проект госбюджета.

По его словам, при доработке проекта госбюджета на 2017 год ко второму чтению Кабмин сохранил приоритеты, заложенные к первому чтению.

Среди приоритетов Данилюк назвал повышение обороноспособности и социальных стандартов, развитие образования, здравоохранение, целевую поддержку сельского хозяйства, развитие дорожной инфраструктуры и т. д.

Он также отметил, что проект бюджета предусматривает необходимый ресурс для повышения минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен.

Документ предусматривает доходы бюджета на 2017 год в сумме 721,398 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 669,409 млрд гривен и доходы специального фонда - 51,989 млрд гривен.

Расходы бюджета на следующий год предусмотрены в сумме 790,393 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 735,378 млрд гривен и расходы специального фонда - 55,015 млрд гривен.

Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 77,547 млрд гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 62,338 млрд гривен и предельный объем дефицита специального фонда - 15,208 млрд гривен.

В 2017 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц предлагается установить в размере с 1 января 2017 года - 1,544 тысяч гривен, с 1 мая - 1,624 тысяч гривен, с 1 декабря - 1,7 тысяч гривен.

Минимальную заработную плату предлагается установить в 2017 году в месячном размере с 1 января - 3,2 тысяч гривен, а в почасовом размере с 1 января - 19,34 гривны.

"При доработке проекта бюджета ко второму чтению учтено решение правительства об увеличении минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен в месяц и увеличении должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС до 1,6 тысяч гривен", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, на эти цели в законопроекте предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд гривен, что позволит обеспечить выплату повышенной зарплаты работникам бюджетной сферы.

Гройсман: бюджет-2017 является человекоцентричным



Государственный бюджет на 2017 год является человекоцентричным, ведь учитывает повышение социальных стандартов, поддержку аграрного сектора, строительство дорог. Об этом в Верховной Раде заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман во время рассмотрения Государственного бюджета на 2017 год, передает Укринформ.

"Я хочу подчеркнуть, что это – человекоцентричный бюджет. Мы обеспечили расходы обороны, мы будем строить дороги, поддерживать аграрный сектор, повысим заработную плату учителям, врачам, мы 6 млрд грн выделим средств на лекарства. Украинским пожарным нужна техника, но им нужна и заработная плата, в бюджете мы повысили украинским МЧСникам зарплату с 3 до 5 тыс. грн", - рассказал Гройсман.

По его словам, правительство сотрудничало с фракциями и группами украинского парламента, чтобы найти как можно лучшие решения для Украины на 2017 год.

"Мы начали абсолютно честный процесс формирования государственного бюджета на 2017 год. Мы с вами вовремя подали его в парламент, провели с вами первое чтение, мы работали с фракциями, группами украинского парламента, чтобы найти как можно лучшие решения для Украины на 2017 год", - подчеркнул Гройсман.

Он напомнил, что проект бюджета с приложениями был передан в парламент 15 сентября.

Напомним, 20 декабря Рада поддержала во втором чтении законопроект №5131 "О внесении изменения в Бюджетный кодекс Украины (относительно усовершенствования составления и исполнения бюджетов)", который разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта государственного бюджета Украины на 2017 год. За документ проголосовали 244 парламентария.

Кроме того, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". За документ во вторник 20 декабря проголосовали 235 нардепов. В частности, закон необходим для пересмотра отдельных положений Налогового кодекса Украины в связи с увеличением в 2017 году размера минимальной заработной платы до 3200 гривен, что позволит избежать дополнительной нагрузки на плательщиков налогов.

Рада приняла антикоррупционные изменения в Налоговый кодекc



Верховная Рада Украины приняла законопроект, предполагающий ряд изменений в Налоговый кодекс, которые минимизируют риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшат инвестиционный климат в Украине, с правками налогового комитета. За соответствующий законопроект №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)" проголосовали 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в парламенте, глава его комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина отметила, что ко второму чтению в комитет поступило 356 предложений, из них учтены в целом, частично или по сути 95 предложений.

"Я думаю, что большинство норм благоприятствуют упрощению налогового администрирования, уменьшению коррупционных вызовов в фискальной сфере, созданию благоприятной налоговой среды. Это огромный шаг, который мы можем сделать", - сказала она.

В то же время правительственный вариант законопроекта предполагал передачу администрирования баз данных от Государственной фискальной службы Министерству финансов, но в поправках комитета данное предложение было исключено.

Первый заместитель главы Комитета по налоговой и таможенной политике Андрей Журжий в ходе рассмотрения законопроекта отметил, что именно эта поправка активно поддерживалась бизнесом.

"Правительство серьезно подошло и презентовало реформу, которая называлась передачей баз данных от ГФС к Минфину, чтобы избежать злоупотреблений и манипуляций с информацией, в том числе возмещение НДС. Но, как выяснилось, все то, на что люди говорили, что это хорошо – силами депутатов сегодня было ликвидировано. Оказалось, что базы данных никому передавать не надо", - отметил Журжий.

В свою очередь Южанина отметила, что в данный момент передачу баз данных осуществить невозможно.

"Это единственный вариант для того, чтобы провести технический аудит баз данных и информационных систем до 1 июля. В последнюю неделю мы получили запрет МВФ относительно передачи баз данных, потому что это технически сделать невозможно. Но мы сейчас сделали первый шаг – выписали много статей, которые поэтапно приведут к этому", - сказала Южанина.

По ее словам, в законопроекте есть поправка, в соответствии с которой предполагается провести технический аудит баз данных ГФС и установить контроль над ними.

Кроме того, законом будет введен полноценный электронный кабинет плательщика налогов, что минимизирует контакт налогоплательщика и ГФС, внедрен единый реестр налоговых консультаций на сайте ГФС, внедрены налоговые каникулы для малого бизнеса, создан один публичный реестр возмещения НДС вместо существующих двух.

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