Украинцам нужно вдвое меньше газа - Зубко

Для полноценного отопления домов украинцам вполне хватит восемь миллиардов кубометров газа в год. Однако из-за некачественной теплосистемы у нас теряется около 60% топлива. Такое мнение в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK выразил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
Из 18,6 млрд куб. газа, поставляемого на нужды жилищно-коммунальных хозяйств, 2,4 теряют в системе теплоснабжения и еще 9 - непосредственно в домах. Тогда как по назначению - на отопление квартир - доходы только 7,2 млрд куб. То есть, в общем украинцы теряют более 60% газа, стоимость которого все равно оплачивают.
"Для эффективного проведения отопления в жилом секторе и, чтобы достичь комфортной двадцатиградусной температуры, достаточно 8 млрд кубов газа. Однако, если посмотреть на Польшу, Австрию или Германию, чтобы достичь такого эффекта, они осуществляли соответствующие капиталовложения в течение семи или даже пятнадцати лет", - рассказал Зубко.
В частности, Германия затратила пятнадцать лет, чтобы привести к энергоэффективности здания, которые были возведены в восточной ее части. Польша проходила этот путь восемь лет. Поэтому Украине также пришло время двигаться в заданном направлении.
"Мы уже имеем достаточно много проектов по всей стране, с помощью которых удалось уменьшить потребление газа на 75 %. Это все - за счет термосанации домов", - подчеркнул министр.
Несмотря на результаты в тех регионах, где внедряются энергоэффективные мероприятия - Львов, Луцк, Сумы, Ровно, Днепр, Одесса - можно сделать вывод, что все эти проекты ведут к уменьшению газовых расходов.
"Сегодня существует программа компенсации на "теплые" кредиты в размере 40%. К тому же государственные программы дофинансируют и муниципальные. К примеру, Львов еще и компенсирует проценты по кредитам", - отметил Зубко.
Кроме того, важно, что в этой программе работают три госбанка, имеющие достаточно отделений по всей Украине. Поэтому человек, который хочет утеплить свою квартиру заменой радиаторов, окон или дверей, обращается в эти учреждения, заключает договор, финансирует расходы и получает компенсацию.
"Причем ко всему некоторые города полностью закрывают проценты, или же добавляют еще 20%в отчислений в сумме, уплаченной за тело кредита", - подчеркнул Зубко.
Как сообщалось ранее, задолженность предприятий-должников перед НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ в течение недели выросла на 7,843 млрд грн (31,5%) и составила 32,7 млрд грн.
"По состоянию на 17 января 2017 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 32,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 7 843 млн грн (31,5%)", - говорится в сообщении.
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