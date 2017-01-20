Липецкую фабрику Roshen могут перезапустить. Но уже с новым инвестором

Закрытая согласно решению украинской группы Roshen кондитерская фабрика в Липецкой области (РФ) может быть перезапущена новыми инвесторами при продаже актива. Об этом заявил губернатор региона Олег Королев, передает "Экономическая правда".

"Конечно (возможен перезапуск - ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти - до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут", - подчеркнул губернатор.

По его словам, потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, но структуры, связанные с президентом Украины Петром Порошенко, пока не приняли окончательного решения о продаже фабрики.

"Интересантов хватает, и очень приятно это осознавать. И наши российские, и нероссийские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем", - сказал он.

Губернатор отказался назвать потенциальных покупателей фабрики, сославшись на соглашения о неразглашении информации.

Как уже сообщалось, корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (РФ), говорится в заявлении компании.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", - сообщила корпорация в пятницу, 20 января.

При этом в корпорации заявляют, что арест имущества Липецкой кондфабрики, наложенный Следственными комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного производства, сделал продажу фабрики невозможной.

Справка

Имущество Roshen в Липецке находится под арестом, наложенным Басманным судом города Москвы.

Дело весной 2015 года возбудил центральный аппарат Следственного комитета РФ: по его данным, из бюджета России было похищено около 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось.

Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускает 450 тысяч тонн продукции в год.

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