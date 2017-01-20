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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 20 января 2017 г.
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Bloomberg: в 2017 году экономика Украины в зоне риска, но волатильность гривны будет низкой
время публикации: 12:26
последнее обновление: 12:41
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Волатильность гривни в 2017 году будет низкой, хотя в целом экономика Украины будет находиться в зоне риска

Волатильность гривни в 2017 году будет низкой, хотя в целом экономика Украины будет находиться в зоне риска.

Об этом говорится в исследовании Global Risk Briefing агентства Bloomberg.

По показателю курсовой волатильности в Украины лучший прогноз среди всех стран, которые участвовали в этом исследовании. В топ-5 лучших по этому индикатору также попали Гонконг (0,9%), Саудовская Аравия (1,2%), Таиланд (5,9%) и Индия (6%).

Индекс Bloomberg Country Risk Score включает 29 показателей, учитывающих финансовые, экономические и политические риски, с которыми сталкиваются инвесторы.

Согласно этому индексу Украина находится в зоне риска с показателем 21,5. Этот индикатор учитывает уровень безработицы, инфляции и валютную волатильность.

В зону риска попали еще два индикатора - прогноз инфляции (10%) и уровень безработицы (8,8%).

Зато низкие показатели риска по состоянию валютных резервов (10,4%) и, как уже было указано, по курсовой волатильностью (0,6%).

Отметим, данные Bloomberg Innovation Index свидетельствуют о том, что Украина заняла 42-е место в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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