Roshen останавливает фабрику в Липецке

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (РФ), говорится в заявлении компании.
"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", - сообщила корпорация в пятницу, 20 января.
Как отмечается, арест имущества Липецкой кондфабрики, наложенный Следственными комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного производства, сделал продажу фабрики невозможной.
"Начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной этого стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продажи продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сказано в заявлении.
По данным корпорации, в связи со спадом производства на указанной кондфабрике постоянно происходило массовое сокращение штата.
Оставшиеся работники в количестве около 700 чел. уже уведомлены о предстоящей остановке работы предприятия.
Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.
Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую (Полтавская обл.), две кондитерских фабрики в Виннице, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба - Винницкая обл.), а также липецкую кондфабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).
Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, наняв для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU).
Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.
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