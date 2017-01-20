 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 20 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Roshen останавливает фабрику в Липецке

время публикации: 10:57
последнее обновление: 11:14
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Roshen останавливает фабрику в Липецке
Roshen останавливает фабрику в Липецке
Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (РФ), говорится в заявлении компании.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", - сообщила корпорация в пятницу, 20 января.

Как отмечается, арест имущества Липецкой кондфабрики, наложенный Следственными комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного производства, сделал продажу фабрики невозможной.

"Начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной этого стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продажи продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сказано в заявлении.

По данным корпорации, в связи со спадом производства на указанной кондфабрике постоянно происходило массовое сокращение штата.

Оставшиеся работники в количестве около 700 чел. уже уведомлены о предстоящей остановке работы предприятия.

Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую (Полтавская обл.), две кондитерских фабрики в Виннице, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба - Винницкая обл.), а также липецкую кондфабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, наняв для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU).

Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.

facebook

Cсылки по теме:

Советник Порошенко заверяет, что процесс продажи Roshen идёт, насколько возможно
// NEWSru.ua // Экономика // 5 декабря 2016 г.

В работе липецкой фабрике Roshen российская прокуратура выявила нарушения
// NEWSru.ua // Экономика // 7 октября 2016 г.

Липецкая фабрика Roshen погасила 181 миллион рублей неуплаченных налогов
// NEWSru.ua // Экономика // 19 июля 2016 г.

Украина начала антидемпинговое "шоколадное" расследование против России
// NEWSru.ua // Экономика // 30 мая 2016 г.

Roshen продала акции почти на 55 млн долларов
// NEWSru.ua // Экономика // 16 апреля 2016 г.

Roshen планирует построить новую фабрику под Киевом без аукциона - СМИ
// NEWSru.ua // Экономика // 10 сентября 2015 г.

Компания Порошенко выиграла суд у российских налоговиков
// NEWSru.ua // Экономика // 22 июля 2015 г.

В киевском магазине Roshen произошёл взрыв. Никто не пострадал
// NEWSru.ua // Украина // 29 мая 2015 г.

Порошенко продает ROSHEN за 3 млрд долл. Единственный покупатель, Nestle, предлагает втрое меньше
// NEWSru.ua // Экономика // 8 мая 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:01
 В Николаеве перекрыли международный канал поставки наркотиков
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 20 января 2017 г.  

Последняя новость – 12:01

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017