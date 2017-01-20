Рева обещает разобраться с завышенными платёжками за ЖКУ

Большие счета за теплоснабжение получают в основном жители столицы, в случаях завышенных показателей проводится проверка. Об этом 20 января 2017 года заявил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в парламенте 20 января, отвечая лидеру РПЛ Олегу Ляшко на реплику о "неподъемных" платежках для населения.

"Сегодня 7 миллионов 100 тысяч домохозяйств из 15 миллионов получают субсидию на ЖКУ. Все люди, которые попали под программу жилищных субсидий, космических платежек не получают", - цитирует его "Украинская правда".

"Что касается тех, кто получает такие впечатляющие счета... Мы анализировали эту ситуацию. Большая часть таких случаев относится к городу Киеву. Если в среднем по Украине более 50% домохозяйств пользуются субсидиями, то в Киеве по определенным объективным причинам уровень доходов немного выше. Здесь субсидией пользуются 20%", - отметил министр.

В то же время он напомнил, что громкий случай о платежках в 8 тысяч касается дома, в котором находится частная фирма, которая не допускает представителей "Киевэнерго" к своим счетчикам.

"Создается впечатление, что граждане оплачивают не только свое собственное отопление в помещениях, но и эту коммерческую фирму", - говорит Рева.

"Такие случаи, к сожалению, имеют место. По каждому из них разбираются и наши чиновники и министерство регионального развития, киевская администрация, "Киевэнерго" и все другие заинтересованные структуры", - отметил министр.

Рева заверил, что каждый из таких случаев является предметом тщательного рассмотрения и пообещал и в дальнейшем "остро реагировать".

Напомним, в ноябре вице-премьер Владимир Кистион уверял киевлян, что платежки за тепло с чрезмерной высокими суммами оказались результатом ошибки и будут перерассчитаны.

В свою очередь компания "Киевэнерго" (принадлежит Ринату Ахметову) проблему с резким скачком стоимости отопления объясняла отсутствием у многих абонентов счетчиков на тепло.

Кроме того, с началом нового 2017 года ситуация с оплатой жителями Киева за жилищно-коммунальные услуги значительно усложнилась за счет того, что Укрпошта прекратила принимать коммунальные платежи, а "Киевэнерго" конфликтует с Киевской горгосадминистрацией из-за попытки городских властей внедрить "единые платежки".

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