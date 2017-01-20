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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 20 января 2017 г.
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Омелян считает Балчуна "капризным шоуменом"
время публикации: 14:10
последнее обновление: 14:10
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на номинационном комитете голосовал против избрания председателем "УЗ" Войцеха Балчуна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на номинационном комитете голосовал против избрания председателем "УЗ" Войцеха Балчуна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да, на номинационном комитете я голосовал против Балчуна. Я не верил, что человек, который бросила работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия", - написал Омелян.

Кроме того, он сообщил, что не ошибся, и "УЗ" получила не акулу с РКР Карго, а капризного шоумена.

"К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго", - отметил министр.

По словам Омеляна, постоянные споры с Балчуном привели к тому, что он обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на "УЗ".

"Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал", - написал он.

Напомним, 17 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав "Укрзализныци", согласно которому Министерство инфраструктуры утратило право быть органом управления компании.

Балчун вступил в должность главы Укрзализныци в мае 2016 года.

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