Омелян считает Балчуна "капризным шоуменом"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на номинационном комитете голосовал против избрания председателем "УЗ" Войцеха Балчуна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Да, на номинационном комитете я голосовал против Балчуна. Я не верил, что человек, который бросила работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия", - написал Омелян.
Кроме того, он сообщил, что не ошибся, и "УЗ" получила не акулу с РКР Карго, а капризного шоумена.
"К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго", - отметил министр.
По словам Омеляна, постоянные споры с Балчуном привели к тому, что он обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на "УЗ".
"Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал", - написал он.
Напомним, 17 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав "Укрзализныци", согласно которому Министерство инфраструктуры утратило право быть органом управления компании.
Балчун вступил в должность главы Укрзализныци в мае 2016 года.
|
Cсылки по теме:
Мининфраструктуры одобрило повышение ж/д тарифов в 2017 году - Бальчун
// NEWSru.ua // Экономика // 27 декабря 2016 г.
Мининфраструктуры одобрило финплан Укрзализныци на 2017 год, но назвало его "советским"
// NEWSru.ua // Экономика // 26 декабря 2016 г.
Омелян: на руководителя Укрзализныци давят, а я узнаю об этом из третьих уст
// NEWSru.ua // Экономика // 7 декабря 2016 г.
Бальчун утверждает, что ему удалось сорвать план остановки железной дороги
// NEWSru.ua // Экономика // 2 ноября 2016 г.
Бальчун назвал чёрный пиар вокруг Укрзализныци свидетельством хорошей работы
// NEWSru.ua // Экономика // 26 октября 2016 г.
Министр инфраструктуры обещает покончить с "вагонным рэкетом"
// NEWSru.ua // Экономика // 5 октября 2016 г.
Балчун поражён масштабами коррупции в "Укрзализныце"
// NEWSru.ua // Украина // 20 августа 2016 г.