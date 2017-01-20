Омелян считает Балчуна "капризным шоуменом"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на номинационном комитете голосовал против избрания председателем "УЗ" Войцеха Балчуна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да, на номинационном комитете я голосовал против Балчуна. Я не верил, что человек, который бросила работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но, я был один против всех и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия", - написал Омелян.

Кроме того, он сообщил, что не ошибся, и "УЗ" получила не акулу с РКР Карго, а капризного шоумена.

"К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго", - отметил министр.

По словам Омеляна, постоянные споры с Балчуном привели к тому, что он обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на "УЗ".

"Постоянные споры, желание вместо работы заниматься концертами и политическими договоренностями, готовность быть ширмой, а не менеджером изменений, странные кадровые назначения, речи и презентации, которые не имели ничего общего с действительностью. И большой пиар, который известно кто оплачивал", - написал он.

Напомним, 17 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав "Укрзализныци", согласно которому Министерство инфраструктуры утратило право быть органом управления компании.

Балчун вступил в должность главы Укрзализныци в мае 2016 года.

Cсылки по теме: