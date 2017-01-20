В Кабмине разрабатывают новые строительные нормы для школ

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ сейчас работает над разработкой новых строительных норм для учебных заведений с целью создания условий для внедрения инклюзивного образования в обычных украинских школах.

Об этом 19 января заявил заместитель министра Лев Парцхаладзе после заседания Рабочей группы по приведение строительных норм в соответствие с международно признанных принципов нормирования, сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Действующие строительные нормы существенно не пересматривались 19 лет, несколько раз вносились некоторые коррективы. Их обновления крайне важно сегодня, и проект новой редакции ДБН "Здания и сооружения учебных заведений", что сейчас разрабатывается Минрегионом, учтет современные требования к учебных заведений и создаст условия для инклюзивного образования", - сказал он.

По словам Парцхаладзе, речь идет об обустройстве безбарьерного пространства - установке пандусов, оборудования специальных гигиенических комнат и учете мер безопасности.

Напомним, 11 октября 2016 года в городе Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены с 1-го по 3-й этажи и перекрытий учебных помещений.

Кабмин поручил проверить на предмет аварийности все школы, построенные до 1980 года.

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