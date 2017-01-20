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NEWSru.ua // Экономика // Пятница, 20 января 2017 г.
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Лукашенко приказал искать альтернативу российской нефти
время публикации: 20 января 2017 г., 22:46
последнее обновление: 20 января 2017 г., 22:46
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Лукашенко приказал искать альтернативу российской нефти

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил в пятницу, 20 января 2016 года, президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил он, обращаясь к вице-премьеру Владимиру Семашко.

Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года: "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически".

"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", - добавил президент.

В конце прошлого 2016 украинский вице-премьер Геннадий Зубко заявлял, что нефть в РБ может поступать, в частности, из Украины.

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