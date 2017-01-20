Минобразования ждёт от Всемирного банка 0,3 млн долларов

Министерство образования и науки Украины заинтересовано в возобновлении сотрудничества со Всемирным банком и надеется на поддержку учреждения в проведении реформ. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, сообщает Правительственный портал.

"У Всемирного банка очень широкая активность в постсоветских странах. К сожалению, у Министерства образования и науки не достаточно хорошая история отношений с вашим учреждением в предыдущие периоды. Но в настоящее время министерство изменилось, и мы убеждены, что работа Всемирного банка в Украине в направлении образования будет очень производительной и поможет нашей стране", - отметила Гриневич.

На финальной стадий переговоров находится проект "Укрепление формирования политики на основании доказательных данных с использованием образовательной статистики и анализа", который будет реализовываться в сотрудничестве со Всемирным банком.

"Проект состоит из трех компонентов. Первое - развитие интегрированной Информационной системы образования, которая будет объединять образовательные базы данных, будет включать создание портала открытых данных. Второе - подготовка к участию в Программе международного оценивания учеников (PISA). И третье - укрепление Института образовательной аналитики, который должен стать ведущим учреждением в сфере образовательной статистики и аналитики в Украине", - сообщили в МОН.

Срок реализации проекта - 2 года, общая стоимость - 400 тыс. долл. США. Для его внедрения Всемирный банк предоставит 340 тыс. долл. гранта, а остальное обеспечит Институт образовательной аналитики путем покрытия административных расходов учреждения.

Министр также рассказала представителям Всемирного банка о приоритетах МОН на среднесрочную перспективу. Среди них - обеспечение качества высшего образования, модернизация профессионально-технического образования и реализация реформы среднего образования "Новая украинская школа".

"Мы понимаем важность запланированных вами реформ, особенно, что касается среднего образования, которое имеет непосредственное влияние на жизнь всего общества. Те люди, с которыми у меня есть возможность общаться, крайне обеспокоены тем, что качество образования в украинских школах падает", - отметила Кахконен.

Она добавила, что Всемирный банк готов поддержать МОН в проведении реформ, в частности предоставлением рекомендаций и аналитикой. Дальнейшее углубление сотрудничества, по мнению директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, возможно после того, как МОН продемонстрирует решительность в проведении реформ.

Как сообщалось, в конце прошлого 2016 году МОН Украины начало переход на электронный документооборот.

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