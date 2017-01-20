Вкладчикам "Михайловского" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 20 января 2017 года продлил выплаты средств вкладчикам ПАО "Банк "Михайловский". Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Для получения средств вкладчики "Михайловского" с 20 января 2017 года до 2 марта 2017 года могут обращаться в учреждения банков-агентов Фонда: ПАО "Альфа Банк"; ПАО "ПУМБ" и АО "Таскомбанк".

Банк, осуществляющий выплату средств, определяется в зависимости от места регистрации проживания по паспорту, указанному вкладчиками при заключении договора банковского вклада/счета с банком "Михайловский".

Данный реестр возмещений вкладчикам ПАО "Банк "Михайловский" содержит информацию о физических лицах, приравненых к вкладчикам ПАО "Банк "Михайловский", заявления которых были поданы до 30 декабря 2016 года включительно в пункты приема документов "Михайловского" или средствами почтовой связи.

Заявления, поданные после указанных дат, будут включены в следующий реестр на выплату. Прием заявлений продолжается и будет продолжаться до завершения процедуры ликвидации ПАО "Банк "Михайловский".

Отметим, Фонд гарантирования вкладов с 13 января временно приостанавливал выплаты вкладчикам банка "Михайловский" за необходимость дополнения реестра вкладчиков банка.

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