Кубив заявляет о "рекордных" темпах выхода украинской экономики из тени

Экономика Украины в 2016 году возобновила рост, продемонстрировав увеличение ВВП в январе-сентябре 2016 года на 1,3%, и начала выходить из тени рекордными темпами - на уровне 5 п.п. Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время Часа правительства в Верховной Раде, передает УНИАН.

"Экономика Украины в 2016 году преодолела последствия затянувшегося экономического кризиса. По итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%... Нам удалось восстановить доверие граждан к украинской экономике. Уровень теневой экономики снизился на рекордные 5 процентных пунктов", - сказал он.

По словам Кубива, впервые экономика страны растет не из-за внешних факторов, а в связи с внутренними инвестициями и потребительским спросом.

Также руководитель Минэкономразвития отметил, что Украине впервые с 2012 года удалось восстановить рост машиностроения и других отраслей промышленного производства, нарастить экспорт промоборудования и стабилизировать объемы экспорта.

"Прогноз на 2017 год довольно оптимистичен. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3%", - отметил Кубив.

Напомним, по данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2016 года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 году на 2%.

Уровень теневой экономики Украины в первой половине 2016 снизился до 38% с 41%.

Как уверяет премьер Владимир Гройсман, в 2017-м рост украинской экономики составит 3%.

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