Бальчун пожаловался на саботаж реформы Укрзализныци

Глава Укрзализныци Войцех Бальчун заявил о саботаже и блокировании реформы компании на самом высоком министерском уровне.
Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу 20 января.
"Публичная полемика в стиле "сам дурак" для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем и блокированием, промедлением мне пришлось столкнуться на самом высоком министерском уровне", - написал он.
"Сегодня вещи названы своими именами", - добавил глава УЗ.
Ранее сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на номинационном комитете голосовал против избрания главой публичной компании украиснких железных дорог "Укразализныця" Войцеха Бальчуна: "К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго".
По словам Омеляна, постоянные споры с Бальчуном привели к тому, что он обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на Укрзализныце.
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