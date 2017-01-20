Бальчун пожаловался на саботаж реформы Укрзализныци

Глава Укрзализныци Войцех Бальчун заявил о саботаже и блокировании реформы компании на самом высоком министерском уровне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу 20 января.

"Публичная полемика в стиле "сам дурак" для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем и блокированием, промедлением мне пришлось столкнуться на самом высоком министерском уровне", - написал он.

"Сегодня вещи названы своими именами", - добавил глава УЗ.

Ранее сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на номинационном комитете голосовал против избрания главой публичной компании украиснких железных дорог "Укразализныця" Войцеха Бальчуна: "К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу с РКР Карго".

По словам Омеляна, постоянные споры с Бальчуном привели к тому, что он обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей на Укрзализныце.

Cсылки по теме: