В правительстве рассказали, сколько украинских предприятий имеют право поставлять продукцию в ЕС

На сегодня 277 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию в страны Европейского Союза.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андриукайтисом в рамках Глобального форума по продовольствию и сельского хозяйства в Берлине, сообщает Правительственный портал.

"На сегодня уже 277 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию в Европейский Союз. Мы продолжаем активную работу для расширения экспортного потенциала Украины, и многосторонние встречи в рамках Глобального форума являются эффективным инструментом для достижения этой цели", - отметил министр.

Во время встречи были обсуждены возможности расширения доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС, увеличения экспорта молочной продукции и продукции животного происхождения. Стороны обменялись мнениями об экспорте продукции животного происхождения и согласились в исключительной важности ее качества и безопасности.

Кутовой проинформировал европейского чиновника о ходе реформирования молочного производства и соблюдении производственных процедур.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 11 января 2017 квоты на импорт украинского меда европейскими странами исчерпан на 100%, на 64% исчерпана квота на сахар, на 78% - на виноградные и яблочные соки.

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