Официальный курс валют и банковских металлов на 20 января

Официальный курс валют на 20 января, установленный Национальным банком Украины. Доллар, евро и российский рубль подешевели.
Нацбанк Украины установил на 20 января 2016 года официальные курсы валют на уровне: 2744.2159 грн за 100 долларов, 2927.5295 грн за 100 евро, 4.6236 грн за 10 российских рублей.
С сегодняшним курсом на остальные мировые валюты можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка Украины.
Наличный курс валют на 20 января, по данным Finance.ua.
Покупка: 27.66 грн за 1 доллар, 29.28 грн за 1 евро, 4.3 грн за 10 российских рублей.
Продажа: 28.31 грн за 1 доллар, 30.18 грн за 1 евро, 4.7 грн за 10 российских рублей.
Официальный курс банковских металлов на 20 января, установленный Национальным банком Украины. Золото, серебро, платина и палладий подешевели.
Нацбанк Украины установил на 20 января такие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: золото – 328221.94 грн, серебро – 4651.45 грн, платина – 265640.10 грн, палладий – 203895.24 грн.
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