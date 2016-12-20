 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 20 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Минфин США расширил санкции на десять "друзей Путина" и два нефтяных танкера
время публикации: 20 декабря 2016 г., 21:36
последнее обновление: 20 декабря 2016 г., 21:51
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Минфин США расширил санкции на десять "друзей Путина" и два нефтяных танкера
Дважды судимый Пригожин (он же "Повар Путина" и "Король дизлайков") известен тем, что содержит фабрику сетевых троллей в Ольгино
19 декабря Европейский Союз, опираясь на результаты саммита стран-членов сообщества, принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций в отношении российского агрессора

В США приняли решение о расширении санкций против Российской Федерации, принятых в связи с военной агрессией в отношении суверенной Украины. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что в санкционный список вошли семь физических лиц (Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин) и несколько десятков организаций, приближенных к высшему военно-политическому руководству России.

В частности, дважды судимый Пригожин (он же "Повар Путина" и "Король дизлайков") известен тем, что содержит фабрику сетевых троллей в Ольгино, а также неплохо зарабатывает на государственных тендерах по питанию для школьников и комплексному обслуживанию объектов Минобороны (от уборки до поставок топлива для котелен).

Кроме того, санкции распространяются на два судна под российским флагом - нефтяные танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград".

Напомним, 19 декабря Европейский Союз, опираясь на результаты саммита стран-членов сообщества, принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций в отношении российского агрессора, тогда как нынешние санкции заканчиваются в конце января следующего года.

В то же время, Польша и Великобритания предлагали пролангацию антикремлевских санкций на год и дополнительные ограничения ввиду действий Кремля в Сирии, однако эта инициатива была заблокирована Италией.

facebook

Cсылки по теме:

Комитет ФИФА по этике начал предварительное расследование в отношении экс-министра спорта РФ
// NEWSru.ua // Спорт // 18 декабря 2016 г.

Порошенко приветствовал договорённость лидеров ЕС о продлении санкций в отношении РФ ещё на полгода
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.

Законодатели ЕС заявили о намерении разработать более реалистичную стратегию отношений с РФ
// NEWSru.ua // В мире // 14 декабря 2016 г.

Туск обнародовал программу саммита ЕС: ассоциация с Украиной, санкции против РФ, Турция, Сирия, Кипр, Brexit
// NEWSru.ua // В мире // 13 декабря 2016 г.

Меркель и Олланд выступили за продление санкций против российского агрессора
// NEWSru.ua // В мире // 13 декабря 2016 г.

Климкин: Кремль тянет время в переговорах по Донбассу, ожидая смены руководства США и Европы
// NEWSru.ua // Украина // 13 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:08
 Нардепы одобрили законопроект о снижении вдвое "зелёного" тарифа для крупных солнечных электростанций
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 22 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 16:08

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016