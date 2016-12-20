Минфин США расширил санкции на десять "друзей Путина" и два нефтяных танкера

В США приняли решение о расширении санкций против Российской Федерации, принятых в связи с военной агрессией в отношении суверенной Украины. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства финансов США.
Отмечается, что в санкционный список вошли семь физических лиц (Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин) и несколько десятков организаций, приближенных к высшему военно-политическому руководству России.
В частности, дважды судимый Пригожин (он же "Повар Путина" и "Король дизлайков") известен тем, что содержит фабрику сетевых троллей в Ольгино, а также неплохо зарабатывает на государственных тендерах по питанию для школьников и комплексному обслуживанию объектов Минобороны (от уборки до поставок топлива для котелен).
Кроме того, санкции распространяются на два судна под российским флагом - нефтяные танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград".
Напомним, 19 декабря Европейский Союз, опираясь на результаты саммита стран-членов сообщества, принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций в отношении российского агрессора, тогда как нынешние санкции заканчиваются в конце января следующего года.
В то же время, Польша и Великобритания предлагали пролангацию антикремлевских санкций на год и дополнительные ограничения ввиду действий Кремля в Сирии, однако эта инициатива была заблокирована Италией.
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