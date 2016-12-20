Рада подправила Налоговый кодекс для повышения минималки и изменила акцизные налоги на алкоголь, табак и топливо

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

За документ во вторник 20 декабря проголосовали 235 нардепов, передает "РБК-Украина".

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Так, закон необходим для пересмотра отдельных положений Налогового кодекса Украины в связи с увеличением в 2017 году размера минимальной заработной платы до 3200 гривен, что позволит избежать дополнительной нагрузки на плательщиков налогов.

Изменения в части налога на добавленную стоимость

Законопроектом, в частности, предлагается установить, что:

- счета в системе электронного администрирования НДС, которые дополнительно открыты сельскохозяйственным предприятиям, избрали специальный режим налогообложения НДС, закрываются со дня, следующего за предельным сроком уплаты налоговых обязательств по декабрь 2016 года, для плательщиков, избравших квартальный налоговый период - за ІV квартал 2016 года;

- регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных, составленных сельскохозяйственными предприятиями, которые избрали специальный режим налогообложения НДС, по операциям по поставке сельскохозяйственных товаров/услуг, должна быть осуществлена не позднее 15 января 2017 года; регистрация указанных налоговых накладных и/или расчетов корректировки в налоговых накладных не может осуществляться с нарушением этого срока.

Изменения в части акцизного налога: алкоголь, табак, топливо



Согласно документу, предусматривается увеличить ставки акцизного налога на алкогольные напитки на 20%, на винодельческую продукцию и слабоалкогольные напитки на индекс потребительских цен 12%, предусмотрено повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%;

- ввести единую ставку акцизного налога на дизельное топливо 125,5 евро за 1000 л вместо дифференцированной ставки 125,5 евро и 95 евро в зависимости от содержания серы и привести коды УКТ ВЭД, к которым относится топливо печное бытовое в соответствии с таможенным тарифом Украины.

Изменения в части экологического налога и рентной платы

Проектом закона предусматривается пересмотреть ставки экологического налога и рентной платы с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции, которые согласно постановлению Кабмина в 2016 году прогнозируемые на уровне 112,0 и 110,4 процента соответственно.

Так, учитывая сферы применения налогов, ставки экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины (кроме ставки для сотовой радиосвязи) с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2016 году увеличены на 12%. Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции в 2016 году увеличены на 10,4%.

На все скважины при добыче газа, нефти и конденсата с новых месторождений, где бурение начнется с 1 января 2017 года, будет распространяться рентная ставка в 29% и 14% в зависимости от глубины залежей.

Кроме того, профильный комитет предложил норму, согласно которой рентная ставка составляет 2% для извлечения из трудноизвлекаемых залежей для всех добытчиков. Впоследствии в зале правка была подтверждена, однако по просьбе премьер-министра Владимира Гройсмана нардепы ее переголосовали и отклонили.

Также устанавливается, что с 1 января 2018 года распределение бюджетной дотации осуществляется в сумме не более чем 150 млн гривен на одного сельскохозяйственного товаропроизводителя в год с учетом связанных с таким товаропроизводителем лиц в значении подпункта 14.1.159 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.

Нормативная денежная оценка сельскохозяйственной земли будет проиндексирована с коэффициентом 1, несельхозземли - 1,06, для бизнеса на 4 группе единого налога (фиксированный сельхозналог) - 1,14.

Напомним, Рада поддержала во втором чтении законопроект №5131 "О внесении изменения в Бюджетный кодекс Украины (относительно усовершенствования составления и исполнения бюджетов)", который разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта государственного бюджета Украины на 2017 год. За документ проголосовали 244 парламентария.

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