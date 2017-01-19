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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 19 января 2017 г.
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Франция запускает стартап-визы
время публикации: 17:08
последнее обновление: 19:18
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Франция запускает программу по выдаче стартап-виз для предпринимателей, инженеров и инвесторов технического направления

Франция запускает программу по выдаче стартап-виз для предпринимателей, инженеров и инвесторов технического направления.

Об этом сообщает издание "Techcrunch, передает "РБК-Украина".

Программа получила название The French Tech Visa, и ее целью является привлечь в страну таланты в технологической отрасли, в том числе основателей и сотрудников стартапов, иностранных инвесторов и бизнес-ангелов, а также сотрудников, которые присоединяться к командам французских стартапов.

Визы будут выдаваться сроком на 4 года с правом продления.

Супруги стартаперов, получивших визы, также смогут получать разрешение на проживание и работу во Франции.

К слову, ранее о намерении выдавать стартап-визы иностранным предпринимателям объявил Израиль.

Как сообщалось ранее, в 2017 году правительство Украины пообещало усилить поддержку отечественных стартапов.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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