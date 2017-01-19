Франция запускает стартап-визы

Франция запускает программу по выдаче стартап-виз для предпринимателей, инженеров и инвесторов технического направления.
Об этом сообщает издание "Techcrunch, передает "РБК-Украина".
Программа получила название The French Tech Visa, и ее целью является привлечь в страну таланты в технологической отрасли, в том числе основателей и сотрудников стартапов, иностранных инвесторов и бизнес-ангелов, а также сотрудников, которые присоединяться к командам французских стартапов.
Визы будут выдаваться сроком на 4 года с правом продления.
Супруги стартаперов, получивших визы, также смогут получать разрешение на проживание и работу во Франции.
К слову, ранее о намерении выдавать стартап-визы иностранным предпринимателям объявил Израиль.
Как сообщалось ранее, в 2017 году правительство Украины пообещало усилить поддержку отечественных стартапов.
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