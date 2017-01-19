Новый Шёлковый путь: в Лондон прибыл первый поезд из Китая

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В сети опубликовали видеозапись прибытия в Лондон 18 января первого поезда из Китая, который был отправлен 1 января. Видео размещено на YouTube.
Грузовое железнодорожное сообщение с европейскими странами является частью масштабного проекта Китая под названием "Новый шелковый путь". За 18 дней пути поезд преодолел расстояние в 12 тысяч км по территории Казахстана, России, Польши, Германии, Бельгии и Франции.
Железнодорожный состав включает в себя 34 контейнеры с товарами китайского производства, в основном одеждой. Транспортировка товаров поездом стоит дешевле, чем самолетом, и осуществляется быстрее, чем судами по морю.
Отметим, движение грузов поездом из Украины в обход России по маршруту нового "шелкового пути" невыгодно из-за несогласованности совместной тарифной политики между Украиной, Грузией, Казахстаном и Азербайджаном. Об этом в апреле 2016 года заявил тогдашний директор по грузовым перевозкам и логистике ПАО "Укрзализныця" Иван Федорко, передает Укринформ.
"Тот тариф, который установлен от границы (Украины) до станции Достык на границе Китая и Казахстана, является весьма неконкурентоспособным. Над этим тарифом надо работать", - сказал он.
Федорко подчеркнул, что для достижения конкурентного тарифа на данном маршруте на 15 апреля в Одессе запланирована встреча представителей Украины, Грузии, Казахстана и Азербайджана, на которой планируется проанализировать все недостатки маршрута и согласовать общий тариф, который будет конкурентным.
"Со своей стороны Украина снизила тариф. Азербайджан и Грузия обещают его снизить. Надо работать с Казахстаном, чтобы он его снизил, и выйти на тот тариф, который будет конкурентоспособным", - отметил он.
Федорко отметил, что при условии согласования тарифов перспектива использования данного маршрута сохраняется.
"Запросы на перевозку грузов у нас уже есть: кондитерские изделия, сахар, казахский уголь, мясо, сухое молоко, сгущенное молоко и другие товары", - подытожил он.
Альтернативный путь экспорта товаров из Украины в страны Азии в обход России - новый "шелковый путь" - был представлен в морском порту Ильичевска 15 января 2016 года.
Украинский поезд добрался до Китая на 16-й день пути – в ночь с 30 на 31 января 2016 года, а вернулся лишь 17 апреля из-за отсутствия заказов.
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