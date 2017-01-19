Укрзализныцю забрали у Омеляна и передали в управление Кабмину

Председатель компании украинских железных дорого - ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун приветствует решение о передаче компании под управление Кабинета министров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества", - написал Балчун.

"Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством как акционером общества", - добавил он.

Напомним, 17 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав Укрзализныци, согласно которому Министерство инфраструктуры утратило право быть органом управления компании.

Согласно новой редакции устава, который есть в распоряжении "Экономической правды", водятся следующие изменения:

"[Компания украинских железных дорог "Укрзализныця"] в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины и приказами Мининфраструктуры, другими нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом и внутренними документами общества, принятыми в соответствии с настоящим Уставом", - говорится в статье 13 действующего устава.

Из новой редакции приказы Мининфраструктуры убираются.

Кроме того, сейчас Акционер общества (то есть Кабмин) вправе передавать Мининфраструктуры отдельные полномочия по управлению корпоративными правами государства относительно Укрзализныци. С принятием новой редакции устава министерство теряет такое право.

Ныне высшим органом Укрзализныци является общее собрание акционеров, а функции общего собрания выполняет Кабинет инистров Украины. Однако, согласно статье 56, только Мининфраструктуры подписывает гражданско-правовые договора с председателями наблюдательного совета и ревизионной комиссией, а также заключает контракт с председателем правления.

В новой редакции устава у Мининфраструктуры отбирается возможность подписывать договора с председателями наблюдательного совета и контракт с председателем правления Укрзализныци.

Также Мининфраструктуры лишается права определять направления деятельности Укрзализныци, влиять на количество акций, утверждать финансовый план, годовой отчет, численность персонала.

Теперь решение по этим вопросам оформляются соответствующим актом Кабинета министров Украины, проект которого разрабатывается и представляется в установленном порядке Минэкономразвития (а не МИУ).

Также Укрзализныця больше не обеспечивает предоставление консолидированной финансовой отчетности Мининфраструктуры.

Как сообщают источники в правительстве, "за" проголосовали все члены Кабмина. Постановление вносилось по просьбе премьер-министра Владимира Гройсмана.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неоднократно критиковал главу Укрзализныци Войцеха Бальчуна.

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