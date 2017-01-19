Минагрополитики назвало приоритеты на 2017 год

Приоритетными задачами для Министерства аграрной политики и продовольствия на 2017 год являются вопрос земельной реформы, стимулирование развития агропромышленного комплекса, качество и безопасность пищевых продуктов, развитие органического рынка. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева, передает пресс-служба Минагрополитики.

Как отмечается, 18 декабря состоялось заседание Общественного Совета при Минагрополитики на котором был рассмотрен проект среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и определен план работы на 2017 год.

"Приоритетными задачами для Минагрополитики, определенными правительством на 2017 год, являются вопрос земельной реформы, стимулирование развития агропромышленного комплекса, качество и безопасность пищевых продуктов, развитие органического рынка", - сообщила Ковалева.

"Сейчас и министерство, и Общественный совет должны активно сотрудничать по всем этим вопросам", - добавила она.

Так, во время заседания, участники проанализировали среднесрочный план приоритетных действий Правительства на 2017 год и высказали свои мнения по основным проблемам, а также разработали последовательность шагов.

Напомним, урожай зерновых в Украине в 2016 году стал рекордным за период независимости – 66 млн тонн (в зачетном весе) и превысил показатель 2015 года на 5,9 млн тонн.

Украина - единственная страна в мире, способная удвоить аграрное производство.

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