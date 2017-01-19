Венгерский лоукост Wizz Air вернулся во Львов и запускает рейс в польский Вроцлав

Венгерский лоукост Wizz Air возобновляет свою деятельность и начиная с апреля 2017 года запускает новый маршрут из Львова до Вроцлава. Об этом на пресс-конференции сообщил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс, передает "Укринформ".

По его словам, рейсы будут выполняться дважды в неделю - во вторник и субботу из Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого. Билеты, стоимость которых будет начинаться от 619 грн, можно приобрести уже сейчас на сайте авиакомпании.

"Мы официально сообщаем, что возобновляем нашу деятельность и начиная с апреля этого года запускаем новый маршрут от Львова до Вроцлава. Мы очень рады тому, что возобновляем деятельность со Львовского аэропорта", - заявил Джонс и сообщил, что клиенты авиакомпании не только получают возможность путешествовать во Вроцлав, а также смогут воспользоваться рейсами на 9 других направлений, которыми Wizz Air летает из этого города.

Он пояснил, что возобновление деятельности "Авиалинии Визз Эйр Украина" пока не планируется, а все рейсы будет осуществлять компания "Визз Эйр Венгрия".

Отмечается, что начиная с августа из Киева будет осуществлять рейсы еще один самолет, что даст возможность авиакомпании с формировать среднюю базу на 750 тысяч посадочных мест на год и дополнительные рабочие места в Украине.

Как сообщалось, в марте 2015 года Wizz Air объявил о прекращении деятельности подразделения в Украине в связи с экономической ситуацией, что привело к отмене всех рейсов из Львова. На сегодня авиакомпания работает из двух украинских аэропортов на 17 основных маршрутов в восемь стран.

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