Лагард говорит о "нескольких технических деталях" на пути к новому траншу

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Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард провели встречу в швейцарском Давосе, сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.
"Лагард высоко оценила реформы в Украине, осуществленные под руководством Порошенко", - написал он вечером в четверг, 19 января 2016 года, в своем Twitter'е и опубликовал фотографию со встречи.
Согласно опубликованной им фотографии, в обсуждении также приняли участие министр финансов Украины Александр Данилюк и глава Нацбанка (НБУ) Валерия Гонтарева.
В частности, Лагард считает, что в течение ближайших нескольких дней можно ожидать завершения согласования "последних" технических вопросов о предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи. "У меня есть все основания верить, что несколько последних технических деталей, которые должны быть рассмотрены в следующие пару дней, приведут к реальному положительному результату", - сказала она после переговоров с Порошенко.
Лагард отметила, что прошедшая встреча с Порошенко оказалась "очень эффективной".
Стороны обсудили тот большой объем реформ, которые осуществила Украина.
"Мы только что закончили с господином Порошенко очень эффективную встречу, в ходе которой мы обсудили те многие реформы и прогресс, который провели президент Порошенко и его команда", - сказала Лагард.
По ее словам, команды обеих сторон направляются работать для решения оставшихся вопросов касательно предоставления транша МВФ Украине, чтобы в течение нескольких дней достичь результата.
В свою очередь, Порошенко акцентировал внимание на том, что прогресс Украины на пути проведения реформ был отмечен руководством МВФ.
"Я горжусь, что в это тяжелое время для экономики и финансовой стабилизации у нас есть отличное сотрудничество с МВФ", - сказал он.
Видео совместного заявления Лагард и Порошенко опубликовано пресс-службой украинского президента на YouTube.
Накануне Данилюк заявил, что получение очередного транша кредита от Международного валютного фонда в сумме около 1 миллиарда долларов ожидается уже в начале февраля.
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