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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 19 января 2017 г.
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Лагард говорит о "нескольких технических деталях" на пути к новому траншу
время публикации: 19:51
последнее обновление: 19:56
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Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард провели встречу в швейцарском Давосе, сообщает пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Лагард высоко оценила реформы в Украине, осуществленные под руководством Порошенко", - написал он вечером в четверг, 19 января 2016 года, в своем Twitter'е и опубликовал фотографию со встречи.

Согласно опубликованной им фотографии, в обсуждении также приняли участие министр финансов Украины Александр Данилюк и глава Нацбанка (НБУ) Валерия Гонтарева.

В частности, Лагард считает, что в течение ближайших нескольких дней можно ожидать завершения согласования "последних" технических вопросов о предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи. "У меня есть все основания верить, что несколько последних технических деталей, которые должны быть рассмотрены в следующие пару дней, приведут к реальному положительному результату", - сказала она после переговоров с Порошенко.

Лагард отметила, что прошедшая встреча с Порошенко оказалась "очень эффективной".

Стороны обсудили тот большой объем реформ, которые осуществила Украина.

"Мы только что закончили с господином Порошенко очень эффективную встречу, в ходе которой мы обсудили те многие реформы и прогресс, который провели президент Порошенко и его команда", - сказала Лагард.

По ее словам, команды обеих сторон направляются работать для решения оставшихся вопросов касательно предоставления транша МВФ Украине, чтобы в течение нескольких дней достичь результата.

В свою очередь, Порошенко акцентировал внимание на том, что прогресс Украины на пути проведения реформ был отмечен руководством МВФ.

"Я горжусь, что в это тяжелое время для экономики и финансовой стабилизации у нас есть отличное сотрудничество с МВФ", - сказал он.

Видео совместного заявления Лагард и Порошенко опубликовано пресс-службой украинского президента на YouTube.

Накануне Данилюк заявил, что получение очередного транша кредита от Международного валютного фонда в сумме около 1 миллиарда долларов ожидается уже в начале февраля.

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Четверг, 19 января 2017 г.  

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