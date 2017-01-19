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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 19 января 2017 г.
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Конституционный суд дал добро России не выплачивать 1.8 млрд евро по делу ЮКОСа
время публикации: 12:39
последнее обновление: 15:00
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Конституционный суд РФ постановил, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании "ЮКОС" нарушает положения российской Конституции

Конституционный суд РФ постановил, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании "ЮКОС" нарушает положения российской Конституции. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на прямую трансляцию заседания на сайте суда.

Суд решил, что в результате Россия не должна исполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации в 1,8 миллиарда евро.

В то же время издание напоминает, что Минюст РФ подчеркивал: Конституционный суд ранее подтверждал законность взысканных с ЮКОСа штрафов, которые затем обжаловала компания.

Совет Европы обеспокоен решением Конституционного суда РФ, который разрешил не выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу ЮКОСа. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря генсека Совета Европы, пишет "Европейская правда".

"Сегодняшнее решение Конституционного суда РФ относительно выполнения решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа является предметом озабоченности", - говорится в заявлении.

У генсека Совета Европы подчеркнули, что "государства-члены СЕ обязаны Европейской конвенцией по правам человека выполнять решение Страсбургского суда".

"Мы рассматриваем решение Конституционного суда РФ и сообщим нашу позицию в установленном порядке" - говорится в заявлении.

Летом 2014 года ЕСПЧ поддержал жалобу бывших акционеров ЮКОСа которые заявляли, что компания понесла материальный ущерб из-за взыскания штрафов за налоговые нарушения задним числом. Штрафные санкции были также признаны непропорциональными. Присужденная компенсация в 1,8 миллиарда евро состоит из суммы штрафов и исполнительского сбора.

В 2015 году в России был принят закон, по которому Конституционный суд получил право признавать решения международных судов неисполнимыми из-за их несоответствия российской Конституции.

Дело о налоговых нарушениях против компании "ЮКОС" было возбуждено в 2003 году. После этого было запущено банкротство компании, а ее имущество продано на аукционах.

Основную часть активов получила госкомпания "Роснефть".

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