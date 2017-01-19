Суд в Лондоне взял перерыв для принятия решения по делу о долге Януковича – СМИ

Судья Высокого суда в Лондоне Уильям Блэр, который рассматривает дело о "долге Януковича", взял перерыв для вынесения своего вердикта.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил лондонский корреспондент Радио "Свобода" Богдан Цюпин.

"По результатам слушаний, сегодня судья Уильям Блэр сказал, что примет к сведению всю информацию, которая была заявлена представителями обеих сторон, и объявит свое решение в надлежащее время. Когда именно это будет - сказать сложно. Люди в кулуарах предполагают, что это может быть через несколько дней или даже несколько недель", - прокомментировал ход слушания Цюпин.

По его словам, в ходе слушания представители российской стороны просили судью принять решение в пользу РФ о возврате 3 млрд долл. уже сейчас, ускоренно, и доказывали, что суд не нужен, поскольку доводы защиты украинской стороны, по их мнению, не имеют отношения к делу.

Представители же украинской стороны сосредоточились на том, что речь идет не о обычном долговом споре или о том, что Украина просто решила не отдавать деньги: "Представители Украины в суде говорили о том, что украинская сторона имеет возможность отстоять свои аргументы, что она хочет, чтобы состоялся суд, на котором она хочет заявить свою точку зрения, что Россия своим нападением на Украину помешала ей вернуть эти деньги".

По словам журналиста, представители украинской стороны отмечают, что правительство Януковича нарушило много законов Украины и не должно было брать у России 3 млрд долл.

Напомним, Минфин РФ 17 февраля 2016 года подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ уже на протяжении нескольких лет.

Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска, в которых она указывала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин, среди которых нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на 3 млрд долларов, а также "давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС".

Вскоре, 28 июля, Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке. По правилам гражданского судопроизводства Англии, ходатайство направлено на вынесение судебного решения без проведения полномасштабного судебного разбирательства по иску на том основании, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование трасти о выплате долга по облигациям.

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