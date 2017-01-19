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NEWSru.ua // Экономика // Четверг, 19 января 2017 г.
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НБУ признал неплатежеспособным "Банк Народный капитал"
время публикации: 18:56
последнее обновление: 19:11
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НБУ признал неплатежеспособным "Банк Народный капитал"

Правление Национального банка Украины сегодня приняло решение об отнесении ПАО "Банк Народный капитал" к категории неплатежеспособных.

Об этом в четверг 19 января сообщает пресс-служба регулятора.

"В июле 2016 года ПАО "Банк Народный капитал" был отнесен к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. При этом Национальный банк обращал внимание банка и его акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, по состоянию на сегодняшний день более 85% акций банка принадлежат лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который приобрел такое существенное участие с нарушением закона без согласования Национального банка, из-за чего длительное время был лишен права голоса.

В течение 2016 года в Национальный банк было подано несколько пакетов документов для согласования существенного участия как его акционерам, так и третьим лицам. По этим пакетам документов Национальный банк принял решение о запрете приобретения существенного участия из-за неудовлетворительности финансового состояния заявителей и невозможности подтверждения источников происхождения их средств.

По информации Национального банка, 16 января 2017 года банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал документы в Национальный банк для получения согласия на ликвидацию. Согласно статье 78 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", такое согласие может быть предоставлено лишь при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных. При этом, как подчеркнуто выше, ПАО "Банк Народный капитал" на момент представления документов уже был отнесен к категории проблемных. Таким образом, Национальный банк не может удовлетворить ходатайства банка.

Средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн грн.

Ранее сообщалось, что общий убыток работающих банков Украины за январь-ноябрь 2016 года составил 18,884 млрд грн, что в 3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 57,3 млрд грн.

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// NEWSru.ua // Экономика // 16 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // Экономика // 17 августа 2016 г.


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Четверг, 19 января 2017 г.  

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