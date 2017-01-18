Греция продала Италии государственную железнодорожную компанию за 45 миллионов евро

Приватизационное агентство Греции подписало сделку по продаже государственного железнодорожного оператора Trainose итальянской государственной компании Ferrovie dello Stato Italiane за 45 млн евро (48 миллионов долларов).

Об этом сообщает Associated Press, передает Укринформ.

"Как отметили в агентстве, продажа 100-процентной доли итальянской железнодорожной компании еще подлежит утверждению со стороны органов Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключенное в среду 18 января соглашение является частью масштабной программы Греции по продаже государственных активов, в соответствии с условиями предоставления финансовой помощи со стороны европейских партнеров страны и Международного валютного фонда.

Напомним, в октябре прошлого года премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о том, что после длительного спада, экономика страны наконец возобновит рост. По его словам, это станет возможным благодаря удачному туристическому сезону и успешному использованию займов от кредиторов.

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