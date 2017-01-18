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NEWSru.ua // Экономика // Среда, 18 января 2017 г.
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Наблюдательный совет ПриватБанка возглавил банкир из Турции
время публикации: 10:44
последнее обновление: 11:28
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Наблюдательный совет Приватбанка 17 января избрал своим председателем представителя Международного валютного фонда Энгина Акчакочу

Наблюдательный совет ПриватБанка 17 января избрал своим председателем представителя Международного валютного фонда Энгина Акчакочу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Данилюк сообщил, что во вторник состоялась первая встреча нового Наблюдательного совета ПриватБанка и был избран ее председатель.

"Раньше из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, которой выдавались кредиты. Конечно, когда в наблюдательном совете не было независимых членов, а еще она состояла из акционеров банка, интересы вкладчиков не были на первом месте", - написал министр.

"Новый набсовет государственного "Привата" сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. Но самое главное, что новый наблюдательный совет действительно независим", - заявил глава Минфина.

По словам министра, теперь наблюдательный совет будет принимать решение не в интересах отдельных людей или бизнесов, а в интересах государства и в соответствии с законом.

"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран председателем совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстановить крупнейший банк в стране", - подытожил Данилюк.

Акчакоча является одним из известнейших финансистов Турции. Он был председателем Агентства по вопросам банковского регулирования и надзора и Фонда страхования депозитов Турции.

Напомним, 23 декабря министр финансов представил 7 членов наблюдательного совета Приватбанка. 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

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