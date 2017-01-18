Наблюдательный совет ПриватБанка возглавил банкир из Турции

Наблюдательный совет ПриватБанка 17 января избрал своим председателем представителя Международного валютного фонда Энгина Акчакочу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.
Данилюк сообщил, что во вторник состоялась первая встреча нового Наблюдательного совета ПриватБанка и был избран ее председатель.
"Раньше из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы Приват, которой выдавались кредиты. Конечно, когда в наблюдательном совете не было независимых членов, а еще она состояла из акционеров банка, интересы вкладчиков не были на первом месте", - написал министр.
"Новый набсовет государственного "Привата" сформирован из лучших мировых специалистов, и большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. Но самое главное, что новый наблюдательный совет действительно независим", - заявил глава Минфина.
По словам министра, теперь наблюдательный совет будет принимать решение не в интересах отдельных людей или бизнесов, а в интересах государства и в соответствии с законом.
"Уверен, Энгин Акчакоча, который избран председателем совета, прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстановить крупнейший банк в стране", - подытожил Данилюк.
Акчакоча является одним из известнейших финансистов Турции. Он был председателем Агентства по вопросам банковского регулирования и надзора и Фонда страхования депозитов Турции.
Напомним, 23 декабря министр финансов представил 7 членов наблюдательного совета Приватбанка. 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.
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