В Лондоне брат Тони Блэра рассматривает иск России против Украины по "долгу Януковича"

Высокий суд Лондона во вторник, 17 января, начал рассмотрение спора между Россией и Украиной о евробондах на 3 млрд долл, по которым Киев допустил дефолт в 2015 году. Представители российской стороны, сообщает Financial Times, во вторник настаивали в суде на рассмотрении иска не в рамках полномасштабного судебного процесса, а в ускоренном порядке, пишет "Интерфакс-Украина".

Это предполагает презентацию позиций сторон и вынесение решение на основе исследования фактов, то есть кредитной документации.

Украина представила в суд письменные разъяснения, в которых говорится о необходимости полномасштабного судебного процесса, чтобы рассмотреть все обстоятельства дела, включая аннексию Россией Крыма, что, согласно заявлению украинской стороны, создало проблемы для украинской экономики и ограничило ее возможности для погашения долга.

"Иск вызван и является частью более широкой стратегии незаконной, противоправной экономической, политической и военной агрессии России против Украины", - говорится в письменном разъяснении украинской стороны.

Киев считает, что в этом контексте соглашение сторон в отношении облигаций может быть аннулировано.

Российская сторона настаивает, что суд не должен определять, противоречили ли какие-либо действия России в отношении Украины международному законодательству, так как это никак не связано с рассматриваемым делом, и спор касается "обычного долгового соглашения, подписанного по английскому праву".

Судьей по процессу является Джастис Блэр, брат бывшего премьера Великобритании Тони Блэра.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния (3 млрд долларов - сам выпуск и 75 млн долларов - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, но Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года.

Минфин РФ 17 февраля 2016 года подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ уже на протяжении нескольких лет.

Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска, в которых она указывала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин, среди которых нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на 3 млрд долларов, а также "давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС".

Вскоре, 28 июля, Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке. По правилам гражданского судопроизводства Англии, ходатайство направлено на вынесение судебного решения без проведения полномасштабного судебного разбирательства по иску на том основании, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование трасти о выплате долга по облигациям.

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