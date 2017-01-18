 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Среда, 18 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Данилюк ожидает 1 млрд долл транша от МВФ в начале февраля

время публикации: 08:51
последнее обновление: 09:07
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Данилюк ожидает 1 млрд долл транша от МВФ в начале февраля

Министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда в сумме около 1 миллиарда долларов в начале февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на интервью министра в Давосе (Швейцария) в рамках Всемирного экономического форума, пише УНИАН.

Эксперт: получение Украиной транша МВФ в феврале 2017 года – маловероятно

"Мы планируем получить около 1 миллиарда долларов", - сказал министр.

Данилюк подчеркнул, что Украина продолжает реформировать экономику в рамках программы с МВФ, чтобы получить очередные транши кредита, включая принятие госбюджета на 2017 год с допустимым дефицитом в 3% ВВП. По его словам, также ожидается получение гарантий от США, однако министр не озвучил подробности.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg в Давосе заявил, что Украина рассчитывает получить транш МВФ уже в ближайшие недели, поскольку к концу 2016 года наша страна выполнила все условия предыдущего меморандума с Фондом.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что Украина продолжает переговоры с МВФ.

Как сообщалось, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".

Эксперт: получение Украиной транша МВФ в феврале 2017 года – маловероятно

Исходя из опубликованных на данный момент данных, получение Украиной транша МВФ в феврале 2017 года – маловероятно. Такое мнение выразил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии ГолосUA.

"Опубликованные недавно новые условия получения кредитных денег от МВФ требуют достаточно длительного времени для своей реализации, однако, если говорить о шансах на получение кредита в феврале месяце, то он, хоть и небольшой, но есть. Однако это объясняется не экономическими показателями, а возможными политическими договоренностями, поскольку другой причины подобных заявлений Данилюка я не вижу", – отметил эксперт.

По словам Новака также необходимо понимать, что на сегодня Украина остро не нуждается в этом миллиарде долларов, однако получение этих денег является своеобразной демонстрацией западным партнерам, что Украине все еще можно доверять и нашей стане все еще можно оказывать финансовую поддержку.

"Сама сумма транша для Украины не особо важна. Для нашей страны важен сам факт продолжения сотрудничества с МВФ. Мы, на сегодня, являемся страной с повышенными рисками и, если с нами перестанет работать Международный валютный фонд, то весь мир также перестанет сотрудничать", - подчеркнул он.

В целом экономист уверен, что кредитные деньги Украина получит в любом случае. Главными вопросами до сих пор остается: "Когда?" и "На каких условиях?". Однако, верить в то, что это может произойти уже в феврале 2017 года не стоит.

facebook

Cсылки по теме:

Украина до конца января получит от Швейцарии первый транш финпомощи – 100 миллионов долларов
// NEWSru.ua // Экономика // 17 января 2017 г.

Гройсман заявил, что Гонтарева пообещала ему стабилизировать гривну. Порошенко ждёт транш МВФ в ближайшие недели
// NEWSru.ua // Экономика // 17 января 2017 г.

В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Порошенко уже прилетел в Швейцарию
// NEWSru.ua // Экономика // 17 января 2017 г.

В МВФ заявили, что дату заседания по Украине определят в ближайшие недели
// NEWSru.ua // Экономика // 12 января 2017 г.

МВФ о предоставлении Украине четвёртого транша до конца года: "Это маловероятно"
// NEWSru.ua // Экономика // 8 декабря 2016 г.

МВФ назвал условия продолжения сотрудничества с Украиной
// NEWSru.ua // Экономика // 18 ноября 2016 г.

Миссия МВФ завершает работу в Киеве и вскоре обнародует итоговое заявление
// NEWSru.ua // Экономика // 17 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:53
 В индийских самолётах появились места только для женщин
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 18 января 2017 г.  

Последняя новость – 09:53

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017