Данилюк ожидает 1 млрд долл транша от МВФ в начале февраля

Министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда в сумме около 1 миллиарда долларов в начале февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на интервью министра в Давосе (Швейцария) в рамках Всемирного экономического форума, пише УНИАН.

Эксперт: получение Украиной транша МВФ в феврале 2017 года – маловероятно



"Мы планируем получить около 1 миллиарда долларов", - сказал министр.

Данилюк подчеркнул, что Украина продолжает реформировать экономику в рамках программы с МВФ, чтобы получить очередные транши кредита, включая принятие госбюджета на 2017 год с допустимым дефицитом в 3% ВВП. По его словам, также ожидается получение гарантий от США, однако министр не озвучил подробности.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg в Давосе заявил, что Украина рассчитывает получить транш МВФ уже в ближайшие недели, поскольку к концу 2016 года наша страна выполнила все условия предыдущего меморандума с Фондом.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что Украина продолжает переговоры с МВФ.

Как сообщалось, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".

Эксперт: получение Украиной транша МВФ в феврале 2017 года – маловероятно



Исходя из опубликованных на данный момент данных, получение Украиной транша МВФ в феврале 2017 года – маловероятно. Такое мнение выразил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии ГолосUA.

"Опубликованные недавно новые условия получения кредитных денег от МВФ требуют достаточно длительного времени для своей реализации, однако, если говорить о шансах на получение кредита в феврале месяце, то он, хоть и небольшой, но есть. Однако это объясняется не экономическими показателями, а возможными политическими договоренностями, поскольку другой причины подобных заявлений Данилюка я не вижу", – отметил эксперт.

По словам Новака также необходимо понимать, что на сегодня Украина остро не нуждается в этом миллиарде долларов, однако получение этих денег является своеобразной демонстрацией западным партнерам, что Украине все еще можно доверять и нашей стане все еще можно оказывать финансовую поддержку.

"Сама сумма транша для Украины не особо важна. Для нашей страны важен сам факт продолжения сотрудничества с МВФ. Мы, на сегодня, являемся страной с повышенными рисками и, если с нами перестанет работать Международный валютный фонд, то весь мир также перестанет сотрудничать", - подчеркнул он.

В целом экономист уверен, что кредитные деньги Украина получит в любом случае. Главными вопросами до сих пор остается: "Когда?" и "На каких условиях?". Однако, верить в то, что это может произойти уже в феврале 2017 года не стоит.

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