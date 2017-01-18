Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с дефицитом 141,5 млрд гривен

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с дефицитом 141,5 млрд гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Вообще бюджет Пенсионного фонда растет по сравнению с 2016 годом, где у нас было 257 млрд гривен, до 284 млрд гривен", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, объем дотации, которая из государственного бюджета направляется в Пенсионный фонд, снижается со 145 млрд гривен до 141,5 млрд гривен.

"Возможно, это не много, но на фоне роста общей суммы Пенсионного фонда, это говорит о том, что мы снижаем роль бюджета и повышаем доходы за счет ЕСВ", - сказал министр.

Рева отметил, что поступления от единого социального взноса в 2016 году составили 112 млрд гривен, а в этом году - 142,5 млрд гривен, то есть наблюдался в более чем 30 млрд.

"Это меры, связанные с ростом фонда оплаты труда, с повышением минимальной заработной платы... то есть это естественный путь, которым мы работаем над уменьшением дефицита Пенсионного фонда", - подытожил он.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда будет сокращен приблизительно на 12 млрд гривен за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен и поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах.

Cсылки по теме: