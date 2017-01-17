Порошенко на встрече с Чакрабарти выразил надежду на увеличение объема финансовой помощи от ЕБРР

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе (Швейцария) обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов в Украине.

"Глава украинского государства выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году", - сообщает пресс-служба президента Украины во вторник.

Стороны также обсудили вопросы реформирования банковского сектора.

"Чакрабарти высоко оценил действия украинской власти в вопросе национализации "ПриватБанка" и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения", - сказано в сообщении.

В свою очередь Порошенко отметил ключевую роль ЕБРР в качестве администратора Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности. Было решено продолжать сотрудничество в этой сфере.

Чакрабарти также заверил Порошенко в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.

Как сообщалось, президент Украины во вторник, 17 января начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос.

В то же время Порошенко не будет посещать "Украинский завтрак" зятя экс-президента Леонида Кучмы, миллиардера Виктор Пинчука из-за его скандальной статьи в американской прессе, в которой Пинчук высказался в пользу отказа от оккупированных россиянами Крыма и отдельных районов Донбасса во имя нормализации отношений с РФ.

Кроме того, Пинчук выступил за снятие санкций с российского агрессора.

Также Пинчук считает необходимым пересмотреть политический курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

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