 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Экономика // Вторник, 17 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Украина опустилась на одну ступеньку в рейтинге инновационных экономик
время публикации: 11:55
последнее обновление: 11:55
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Украина заняла 42-е место в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом

Украина заняла 42-е место в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Innovation Index.

Первое место в рейтинге сохранила Южная Корея, второе заняла Швеция, третье - Германия.

Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самой большой удельной величине расходов на научные исследования и разработки, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования.

Россия заняла 26-е место, опустившись сразу на 14 строчек. Это больше, чем любая другая страна.

Авторы рейтинга считают, что падение РФ связано с санкциями и последствиями падения цен на энергоносители.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пообещал в 2017 году усилить поддержку стартапов.

facebook

Cсылки по теме:

Гройсман пообещал 3% роста экономики и рассказал, как курс мог бы быть 18,5 грн/доллар
// NEWSru.ua // Экономика // 5 января 2017 г.

Кабмин отменил 367 актов, ограничивающих бизнес в Украине
// NEWSru.ua // Экономика // 23 ноября 2016 г.

"Сейчас правильное время и правильное место для инвестиций в Украину", - Порошенко
// NEWSru.ua // Экономика // 3 ноября 2016 г.

Четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира
// NEWSru.ua // Украина // 22 сентября 2016 г.

Украина опустилась в рейтинге инвестпривлекательности на 41 место
// NEWSru.ua // Экономика // 8 июля 2016 г.

Украина поднялась в рейтинге Doing Business на 13 позиций – до 83 места
// NEWSru.ua // Экономика // 27 октября 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:06
 Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 17 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:06

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017