Украина опустилась на одну ступеньку в рейтинге инновационных экономик

Украина заняла 42-е место в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Innovation Index.
Первое место в рейтинге сохранила Южная Корея, второе заняла Швеция, третье - Германия.
Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самой большой удельной величине расходов на научные исследования и разработки, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования.
Россия заняла 26-е место, опустившись сразу на 14 строчек. Это больше, чем любая другая страна.
Авторы рейтинга считают, что падение РФ связано с санкциями и последствиями падения цен на энергоносители.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пообещал в 2017 году усилить поддержку стартапов.
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