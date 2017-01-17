Гройсман заявил, что Гонтарева пообещала ему стабилизировать гривну. Порошенко ждёт транш МВФ в ближайшие недели

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Национальный банк обещал стабилизировать ситуацию на валютном рынке, а колебания курса гривны являются сезонными. Об этом сказал премьер в ходе рабочей поездки в Чернигов во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Порошенко рассчитывает на поступление очередного транша МВФ в ближайшие недели



"Я разговаривал в понедельник с главой Национального банка (Валерией Гонтаревой- Ред.), и она абсолютно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию", - сказал премьер.

По его словам, у Украины достаточно валютных резервов для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

Гройсман считает, что падение курса гривны связано с падением деловой активности в период праздников, а также с сезонными колебаниями курса валют.

Премьер подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты не повлияло на курс, поскольку первые зарплаты на основе нового минимума еще не выплачивались.

17 января котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 27,6-27,7 гривен за доллар.

Как сообщалось, Национальный банк понизил официальный курс гривны по отношению к доллару на 6 копеек до 27,72 гривны за доллар.

Порошенко рассчитывает на поступление очередного транша МВФ в ближайшие недели



Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что очередной транш от МВФ Украина получит в ближайшие недели.

"Я уверен, что через несколько недель состоится заседание совета директоров МВФ и мы должны получить его (транш, – ред.)", - сказал украинский президент в интервью телеканалу Bloomberg во время визита в Давос.

По его словам, Украина в конце 2016 года выполнила все условия для получения очередного транша. Президент отметил, что были сделаны шаги для стабилизации банковской системы - в частности, проведена национализация самого крупного украинского банк, ПриватБанка.

Порошенко также высказал уверенность, что Украина должна иметь эффективное сотрудничество с МВФ "и речь идет не только о деньгах: более важным является меседж для инвесторов".

По итогам работы Киеве в период с 13 по 17 ноября 2016 года миссия Фонда сделала заявление о предоставлении Украине дополнительного времени для выполнения текущего этапа программы EFF. "Несмотря на успехи, власти нужно дополнительное время для реализации целенаправленной мполитики с целью обеспечения среднесрочной налогово-бюджетной устойчивости, в том числе принятие бюджета на 2017 год в соответствии с целевыми показателями программы, обеспечение финансовой стабильности, а также преодоление коррупции. Дискуссии по этим направлениям продолжатся дальше", - отмечается в заявлении миссии.

Кроме того, МВФ ожидает от властей Украины более активных действий в борьбе с коррупцией - в частности, привлечения к ответственности высокопоставленных коррумпированных чиновников.

При этом глава украинского Минфина Александр Данилюк утверждает, что острой необходимости в деньгах от МВФ уже нет. По его словам, эта помощь больше не критична. "Все пропало" не будет", - комментирует он.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы EFF. Об этом 12 января сообщал официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"У меня ее пока нет (точной даты заседания совета директоров), но мы ожидаем, что это будет скоро, в ближайшие недели. Если предположить, что все оставшиеся вопросы (выполнение требований МВФ властями Украины) скоро будут решены, то предложение завершить очередной пересмотр программы может быть представлен совету директоров МВФ в ближайшие недели", - сказал Райс во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

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