Украина до конца января получит от Швейцарии первый транш финпомощи – 100 миллионов долларов

Швейцария до конца января текущего года передаст 100 миллионов долларов в виде первого транша финансовой помощи Украине.
Об этом во вторник 17 января заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".
"Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн. долларов", - сообщил он в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.
"Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", - уточнил Порошенко.
Глава украинского государства сообщил, что в ходе переговоров с президентом Швейцарии обсуждалось нынешнее положение двусторонних межгосударственных отношений, а также успех Украины на пути проведения важных реформ.
"Мы отметили, что к 6 февраля, когда Украина и Швейцария будут отмечать 25-елтие наших дипломатических отношений, мы подошли не с пустыми руками. Швейцария признала очевидный прогресс Украины по поводу реформ", - сказал Порошенко.
Отдельно, по его словам, была отмечена эффективность борьбы с коррупцией в разных сферах, а также шаги украинской стороны для стабилизации банковской системы.
"Кроме того, мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти. Что касается тех замороженных активов в швейцарских банках, которые сейчас там находятся, то мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции и генеральных прокуратур, которые должны побыстрее привести к определенному результату по возвращению этих активов в Украину", - сказал президент.
Добавим, что ранее сегодня президент Петр Порошенко заявил о том, что ожидает очередной транш от МВФ для Украины в ближайшие недели.
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